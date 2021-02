Adi Petre, mesaj direct pentru Mutu dupa golul inscris in Cupa Romaniei! "E foarte important sa ajung la Campionatul European"

UTA Arad a fost eliminata din Cupa Romaniei de catre "U" Cluj, care a castigat meciul din optimi cu 2-1.

Golul aradenilor a fost marcat in ultimele secunde ale meciului de Adi Petre, care s-a intors recent la UTA, dupa aventura nereusita in Italia.

La finalul meciului, fotbalistul a vorbit despre obiectivele echipei si despre planurile pe care le are la revenirea in tara.

Tanarul atacant a spus ca este foarte important pentru el sa aiba evolutii bune, care sa-l duca in atentia lui Adrian Mutu pentru meciurile nationalei U21 de la Campionatul European.

"Din nefericire, am produs una dintre surprize. Ne pare rau, nu am intrat cum trebuie pe teren probabil, nu avem nicio scuza. Totul a decurs contra noastra, dar asta este fotbalul si trebuie sa trecem peste aceste momente grele. Nu avem prea mult timp sa ne gandim la acest joc, sambata avem alt meci si trebuie sa ne gandim la el.

Le cerem scuze fanilor, sigur ca nu le pica bine ce s-a intamplat, nici noua nu ne pica bine, dar asta este fotbalul si trebuie sa mergem inainte.

Ma intereseaza sa fim in playoff, acum putem sa ne focusam mai mult pe campionat pentru ca am iesit din Cupa. Personal imi doresc sa joc cat mai mult, sa inscriu si sa ajut echipa. Vreau sa ajung la Campionatul European, este foarte important pentru mine.

E bine ca am spart gheata cu un gol atat de devreme in 2021, dar nu ma incalzeste cu nimic golul pentru ca am pierdut. Trebuie sa muncim mai mult", a declarat Adi Petre la finalul meciului cu "U" Cluj din optimile Cupei Romaniei.

In urmatoarea etapa a Ligii 1, UTA Arad va juca sambata, de la ora 14:30, pe terenul celor de la Chindia Targoviste.