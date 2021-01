Motivul pentru care Becali nu ii vinde pe Man, Coman si Morutan! Care este planul patronului de la FCSB

Patronul FCSB a avut oferte generoase pentru vedetele sale, dar le-a refuzat.

In ultimele luni, Dennis Man ar fi avut oferta de 12 milioane de euro din Italia, pentru Florinel Coman s-ar fi oferit 9 milioane de euro din Anglia si SUA, in timp ce Olimpiu Morutan putea ajunge in Emiratele Arabe Unite, un club punand pe masa 10.5 milioane de euro pentru el. Dar Gigi Becali a cerut de fiecare data mai multi bani, lasand impresia ca nu vrea sa se desparta de niciunul dintre ei, desi ofertele au fost mult peste nivelul sumelor oferite pentru jucatorii din Liga 1.

O persoana din anturajul latifundiarului spune ca acesta doreste sa primeasca cel putin 50 de milioane de euro in schimbul celor trei tineri fotbalisti, altfel nici nu se gandeste sa se desparta de ei. Planul sau este ca FCSB sa castige campionatul in acest sezon, dupa o pauza de sase ani, si sa se califice in grupele Champions League, pentru prima data dupa 2013. Becali considera ca, avandu-i pe Man, Coman si Morutan in echipa, nu va avea rival in Liga 1 si nu poate rata prezenta in cea mai banoasa competitie europeana intercluburi.

"Ambitia lui e sa aiba prima echipa romaneasca care trece de grupele Champions League si care ajunge in 'optimile' competitiei, pentru ca nimeni nu a reusit asa ceva in Romania. Crede ca echipa sa poate juca de la egal la egal cu cluburile importante din Europa, daca CFR Cluj s-a aparat in propria jumatate de teren cu FCSB, dar a facut fata nivelului de joc in meciurile cu Sevilla, Lazio, Celtic sau Rennes. Oricum, si daca nu reuseste, nu are emotii ca nu va ajunge macar in grupele Europa League, dupa ce anul trecut a fost foarte aproape de calificare cu o echipa afectata grav de coronavirus. Cand stii ca iti vin 10-15 milioane din Europa League, nu mai vrei sa vinzi cei mai importanti jucatori pe sume mici, vrei sa ii dai doar daca ofertele sunt de nerefuzat, adica de la 50 de milioane de euro in sus", a spus sursa Sport.ro, sub protectia anonimatului.