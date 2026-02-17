OUT! Real Madrid scapă de un jucător cu un salariu uriaș

David Alaba (33 de ani) și-a pierdut postul de titular. În ultima perioadă, mai ales după ce a revenit după accidentare, a primit minute ”cu porția” din partea antrenorului Alvaro Arbeloa, iar Real Madrid pare să fi luat o decizie importantă în ceea ce-l privește pe experimentatul fundaș austriac.

David Alaba, OUT de la Real Madrid!

Contractul său va expira în vară, iar Real Madrid nu vrea să-i propună o nouă înțelegere, astfel că Alaba va pleca, scrie jurnalistul Fabrizio Romano.

Astfel, clubul va scăpa de unul dintre cele mai mari salarii din echipă. Transferat în 2021, Alaba este al treilea jucător în topul salariilor de la Real Madrid, fiind depășit doar de Kylian Mbappe și Vinicius.

Anual, Alaba câștigă 22,5 milioane de euro la Real Madrid, iar după taxe suma ajunge la 10,8 milioane de euro. Topul este condus de Kylian Mbappe, cu 15 milioane de euro anual, iar Vinicius câștigă 12 milioane de euro.