OUT! Real Madrid scapă de un jucător cu un salariu uriaș

OUT! Real Madrid scapă de un jucător cu un salariu uriaș
Real Madrid pregătește despărțirea de unul dintre cei mai bine plătiți jucători din echipă.

David Alaba (33 de ani) și-a pierdut postul de titular. În ultima perioadă, mai ales după ce a revenit după accidentare, a primit minute ”cu porția” din partea antrenorului Alvaro Arbeloa, iar Real Madrid pare să fi luat o decizie importantă în ceea ce-l privește pe experimentatul fundaș austriac.

David Alaba, OUT de la Real Madrid!

Contractul său va expira în vară, iar Real Madrid nu vrea să-i propună o nouă înțelegere, astfel că Alaba va pleca, scrie jurnalistul Fabrizio Romano.

Astfel, clubul va scăpa de unul dintre cele mai mari salarii din echipă. Transferat în 2021, Alaba este al treilea jucător în topul salariilor de la Real Madrid, fiind depășit doar de Kylian Mbappe și Vinicius.

Anual, Alaba câștigă 22,5 milioane de euro la Real Madrid, iar după taxe suma ajunge la 10,8 milioane de euro. Topul este condus de Kylian Mbappe, cu 15 milioane de euro anual, iar Vinicius câștigă 12 milioane de euro.

În acest sezon, David Alaba a evoluat în zece partide pentru cei de la Real Madrid în acest sezon, majoritatea din postura de rezervă.

Real Madrid este noul lider din campionatul Spaniei!

Real Madrid a ajuns pe primul loc în La Liga după ultima etapă. Echipa lui Arbeloa a câștigat cu 4-1 în meciul cu Real Sociedad, iar Barcelona s-a încurcat cu Girona, unde a pierdut cu 0-1.

În următoarea etapă, liderul din La Liga va juca în deplasare cu Osasuna și poate face un nou pas spre titlu, după un parcurs perfect în ultimele etape.

