Ilia Malinin, prima declarație după eșecul care a surprins la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina

Alexandru Hațieganu
Jocurile Olimpice de iarnă, o competiție plină de surprize.

Ilia MalininJocurile Olimpiceiarnapatinaj artistic
Patinatorul Ilia Malinin a sugerat, luni, că duce „lupte invizibile” în prima sa declaraţie publică de la surprinzătorul loc opt ocupat la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina.

Starul american a publicat pe Instagram un videoclip în care îl vedem uneori sărbătorindu-şi victoriile, alteori stând cu capul în mâini. „Pe cea mai mare scenă a lumii, cei care par cei mai puternici pot duce încă lupte invizibile în interiorul lor”, a scris tânărul de 21 de ani.

„Chiar şi cele mai fericite amintiri pot fi în cele din urmă umbrite de zgomot. Ura josnică din mediul online atacă mintea, iar frica o atrage în întuneric, indiferent cât de mult încerci să-ţi păstrezi sănătatea mintală în ciuda presiunii neîncetate şi insurmontabile. Toate acestea se acumulează pe măsură ce aceste momente trec prin faţa ochilor tăi, ducând la un colaps inevitabil. Aceasta este versiunea mea a poveştii”, a scris Malinin.

Dublul campion mondial a sugerat apoi că se pregăteşte ceva pentru sâmbătă, ziua galei de închidere a Jocurilor Olimpice.

Ajuns la Milano ca mare favorit, Malinin, neînvins de peste doi ani, a trăit un coşmar pe gheaţă vineri.

Ilia Malinin, locul 8 în clasamentul general. "Prea greu de gestionat"

În frunte înaintea programului liber, Malinin s-a prăbuşit, ratând quadruplul axel, săritura sa caracteristică, şi căzând de două ori, scrie news.ro. O prestaţie care l-a făcut să coboare pe locul opt în clasamentul general. Şocat, şi-a luat capul în mâini după prestaţia sa în faţa publicului de la Milano Ice Skating Arena, care a asistat fără îndoială la una dintre cele mai mari surprize ale acestor Jocuri. Americanul a declarat după aceea că eşecul său a fost „în mod clar mental”.

„Mă simţeam pregătit de îndată ce am urcat pe gheaţă. Dar cred că poate asta mi-a lipsit, poate eram prea încrezător, credeam că totul va merge bine”, a mărturisit el. „Viaţa mea a cunoscut multe suişuri şi coborâşuri, iar chiar înainte de a lua startul, am simţit că toate aceste experienţe, amintiri şi gânduri mă copleşesc şi m-am simţit complet depăşit. Nu ştiam cu adevărat cum să gestionez asta în acel moment. Cred că toată presiunea, toată atenţia mass-media şi faptul că eram speranţa olimpică pentru medalia de aur, era prea greu de gestionat.”

Kazahul Mikhail Shaidorov, pe care nimeni nu îl prezicea câştigător, a obţinut în cele din urmă titlul.

