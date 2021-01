Becali, dezvaluiri picante din timpul negocierilor cu Tanase! E incredibil ce raspuns a primit patronul FCSB cand i-a propus un nou contract! "I-am dat 5000 de euro pe luna in plus! Stii ce mi-a zis?!"

Gigi Becali a dezvaluit cum au decurs negocierile pentru un nou contract dintre el si capitanul Florin Tanase.

Becali este pe punctul de a-l pierde gratis pe capitanul FCSB-ului, dupa ce negocierile pentru un nou contract au esuat.

Actuala intelegere a lui Florin Tanase expira in iunie 2020, iar in incercarea de a-l pastra la FCSB, Gigi Becali i-a oferit 5000 de euro pe luna in plus.

Raspunsul jucatorului l-a socat pana si pe patronul ros-albastrilor:

"Uite de ce vreau sa fac contracte pe 5 ani si sa mai am optiune sa prelungesc apoi. E cazul lui Florin Tanase. Am negociat cu el. I-am zis 'Ia 5.000 de euro pe luna in plus la salariu si mai semneaza pe doi ani'. Stii ce mi-a raspuns? 'Nu, nea Gigi. Lasati, nea Gigi. Ca o fi, ca o imparti...'", a spus Gigi Becali, pentru Pro Sport.

Gigi Becali: "E vina mea ca nu l-am vadut! E jucator de 15-20 de milioane de euro"

Patronul FCSB-ului isi asuma vina pentru ce s-a intamplat in cazul lui Florin Tanase, insa incearca sa profite de el in ultimele luni de contract si sa obtina titlul in Liga 1:

"E vina mea ca nu l-am vandut cand am avut oferte. Bine, el nu e jucator de 15-20 de milioane de euro, ca Man sau ca Morutan, si am nevoie de el sa iau titlul. Ca altfel… Stiu eu ce aveam de facut in cazul lui... Nu vreau sa mai ajung intr-o situatie ca asta. La FCSB trebuie sa protejam investitiile", a mai spus Gigi Becali.

Tanase este evaluat la 3 milioane de euro, conform Transfermarkt. In cei patru ani si jumatate pe care i-a petrecut la FCSB, Tanase a reusit sa inscrie 47 de goluri si sa ofere 31 de pase decisive.