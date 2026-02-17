Primul meci este programat miercuri, în Norvegia, urmând ca returul să se desfășoare o săptămână mai târziu.

Antrenorul Bodo/Glimt se teme de ”trucuri murdare” la meciul cu Inter

Inter vine după derby-ul câștigat în fața lui Juventus, scor 3-2, partidă marcată de o fază controversată de arbitraj. O simulare a lui Bastoni i-a adus al doilea cartonaș galben lui Kalulu pe finalul primei reprize. Dacă jucătorul lui Inter ar fi fost avertizat, atunci el ar fi fost cel eliminat.

În Italia, s-a iscat un scandal uriaș pe tema protocolului VAR, iar Chivu a fost și el pus la zid pentru declarațiile date la finalul jocului.

Kjetil Knutsen, antrenorul celor de la Bodo/Glimt a prefațat jocul cu echipa antrenorului român și a declarat că se așteaptă la un meci extrem de dificil contra lui Inter, formație pe care o consider una dintre cele mai bune din Europa.

”Va fi un meci dificil, întâlnim o echipă foarte puternică. Inter este una dintre cele mai bune echipe din Europa, cu valoare atât la nivel individual, cât și ca echipă. Trebuie să facem lucrurile în felul nostru, în funcție de poziția noastră. Avem nevoie de un grup dornic să muncească, indiferent dacă sunt minus zece grade sau chiar mai frig, iar cred că am reușit acest lucru. Am arătat că ne-am găsit o formă bună și cred că suntem în continuare într-o condiție fizică bună. Mă aștept la un meci echilibrat și dificil, în care detaliile mici vor face diferența”, a spus Kjetil Knutsen, antrenorul celor de la Bodo/Glimt la conferința de presă premergătoare jocului.

Întrebat despre faza petrecută în derby-ul câștigat de Inter cu Juventus, scor 3-2, Knutsen a atras și el atenția asupra protocolului VAR și a spus că arbitrajul video ar trebui să intervină pentru a preveni situații precum cea din Derby d’Italia.

De altfel, antrenorul lui Bodo/Glimt a mărturisit că se așteaptă la orice din partea lui Inter, însă a ținut să sublinieze că ”trucurile murdare aduc avantaje, dar nu așa ar trebui să fie fotbalul”.

”Ce ar trebui discutat în acest context este utilizarea VAR. VAR este folosit pentru a preveni comportamentele nesportive. Sper să fie un meci corect. Trucurile murdare aduc avantaje, dar nu așa ar trebui să fie fotbalul. Cred că suntem bine pregătiți pentru ceea ce vom întâlni împotriva lui Inter. Este o echipă experimentată și, evident, folosește tot ce poate. Și noi trebuie să ne concentrăm pe gestionarea jocului și să fim noi înșine cât mai mult posibil”, a adăugat tehnicianul.