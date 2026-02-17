Campioana României a adunat 40 de puncte și trebuie să depășească patru echipe pentru a intra în primele șase.

Mihai Stoica: ”Șanse mici, dar sunt!”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a fost categoric în privința șanselor roș-albaștrilor de a se califica în play-off-ul Superligii României.

Oficialul campioanei en-titre a declarat că, după eșecul suferit în Bănie, cu Universitatea Craiova, șansele roș-albaștrilor au scăzut drastic. Mai mult, Mihai Stoica a acuzat arbitrajul lui Andrei Chivulete din Hermannstadt – CFR Cluj, scor 0-1, și a spus că arbitrul le-a ”turnat plumb în ghete” roș-albaștrilor.

În urma victoriei obținute la Sibiu, CFR a urcat pe locul cinci în Superliga, cu 44 de puncte, în timp ce FCSB rămâne pe locul 10, cu 40 de puncte. Roș-albaștrii sunt nevoiți acum să câștige toate cele trei meciuri rămase din sezonul regulat, însă nici în acest caz nu vor fi siguri de calificarea în play-off.

”Mici, dar sunt șanse la play-off. Azi, în mod normal, CFR nu avea voie să câștige meciul ăsta niciodată, dacă erau decizii corecte de arbitraj și se putea întâmpla orice. Așa, CFR este la 4 puncte și rezultat direct. Numai bine, au plecat. Noi trebuie să scoatem mai multe echipe. Cum poate cineva să susțină că noi suntem ajutați pentru că, vezi, Doamne, Radu Petrescu a luat o decizie stupidă, când atâtea echipe sunt în cărți cu șanse mai mari decât noi la play-off”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Clasamentul din Superliga României