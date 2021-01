FCSB, la un pas sa-l vanda pe Sergiu Bus in STRAINATATE! Gigi Becali face un PROFIT urias dupa doar 6 luni! Anuntul MOMENTULUI: "E oferta concreta! Pot sa obtin suma ceruta de Becali"

Sergiu Bus (28 de ani) poate pleca de la FCSB in aceasta saptamana, dupa ce impresarul sau a anuntat ca exista o oferta concreta din strainatate pentru atacant.

Bus era prezentat cu mult optimism de Gigi Becali in momentul transferului, iar patronul FCSB-ului spunea atunci ca nu a mai avut 'un asemenea atacant' la echipa.

Bus nu a reusit sa se impuna si a inscris doar 2 goluri in 11 meciuri jucate.

Cu toate acestea, Sergiu Bus ii poate aduce in conturi lui Gigi Becali o suma importanta. Atacantul a semnat cu FCSB din postura de jucator liber, in luna august a anului trecut, iar acum poate pleca in schimbul unei sume importante.

"Am oferta concreta pentru el din strainatate. Ramane de vazut in urmatoarea saptamana... e posibil sa plece pe suma de transfer. Sergiu n-a fost neaparat la cel mai bun nivel al lui la FCSB, dar cred ca au fost si motive pentru care s-a intamplat lucrul acesta, la faptul ca increderea primita din partea clubului sau din partea antrenorului nu a fost aceea la care se astepta.

E posibil sa plece daca domnul Becali va primi suma pe care a cerut-o, este sub un milion de euro. Cred ca pot sa aduc suma pe care a cerut-o Becali", a spus Bogdan Apostu, pentru Pro Sport.

Sergiu Bus a incasat o prima de 120.000 de euro in momentul in care a semnat cu FCSB, insa daca Gigi Becali va primi o suma apropiata de 1 milion de euro ar putea face un profit important in doar 6 luni.

800.000 de euro este cota de piata a lui Sergiu Bus, potrivit Transfermarkt.