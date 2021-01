FCSB risca sa fie AMENDATA de FIFA dupa incercarea de a-l transfera pe Harut! Situatia INCREDIBILA in care se afla echipa lui Gigi Becali 

Denis Harut a refuzat oferta celor de la FCSB, nefiind de acord cu unele dintre clauzele contractuale.

Presedintele AFAN a vorbit despre modalitatea prin care FCSB a vrut sa-l transfere pe fundasul celor de la FC Botosani.

Emilian Hulubei a declarat ca echipa lui Gigi Becali risca sa fie sanctionata pentru ca i-ar fi propus lui Harut sa semneze doua contracte, care cumulate ar fi insemnat ca fotbalistul este legat de FCSB pentru 7 ani.

FIFA interzice semnarea a doua contracte, din acest motiv clubul ros-albastru riscand sa fie amendat.

"Nu este legala, in primul rand, si nu este regulamentara. Pentru ca, in cazul in care ai doua contracte semnate, pe timpul derularii primului contract, daca nu esti platit si iti depui memoriu, devii liber de contract, dupa un an de zile sau doi ani de zile, ce se intampla? Trei ani de zile joci la alta echipa si dupa revii pe contractul urmator la FCSB?

N-ai cum sa faci asa ceva. Regulamentul FIFA spune foarte clar ca se poate incheia doar un singur contract. Ba mai mult, daca inregistrezi un contract, ai obligatia sa-l inregistrezi in 45 de zile.

FCSB risca o amenda, din cate stiu eu, si nu mai stiu exact daca si o suspendare, eventual. Dar o amenda risca sigur", a declarat Emilian Hulubei, potrivit ProSport.