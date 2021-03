EXCLUSIV | Revine Razvan Rat in activitate? "Ma antrenez in fiecare zi. La nivelul de acum, mai pot sa joc inca un an in Liga 1"

Fostul capitan al nationalei Romaniei s-a retras din fotbal, in urma cu 3 ani, la 37 de ani, dupa ce a incheiat contractul cu ACS Poli Timisoara.

In iulie 2018, la 37 de ani, Razvan Rat si-a anuntat retragerea din activitate, la finalul unui sezon in care ACS Poli Timisoara, ultima sa echipa, a retrogradat din Liga 1, cu "ajutorul" unor greseli mari de arbitraj. Fostul capitan al nationalei si-a incheiat cariera de jucator cu un trofeu Cupa UEFA (2008-2009), sapte titluri in Ucraina si unul in Romania, cele mai multe partide in UEFA Champions League (57) dintre fotbalistii romani si pe locul al patrulea in clasamentul celor mai selectionati "tricolori", cu 112 meciuri, dupa Dorinel Munteanu, Gica Hagi si Gica Popescu. Fostul fundas stanga va implini 40 de ani pe 26 mai 2021 si spune ca ar mai putea face inca fata rigorilor fizice din Liga 1, pentru ca nu s-a ingrasat deloc si face antrenamente zilnice.

"Chiar imi spun multi ca, la cum se prezinta acum nivelul in Liga 1 si in fotbalul romanesc, m-am cam grabit sa ma las de fotbal. Din punct de vedere fizic mai puteam sa joc, nu asta era problema. Revenisem dupa o accidentare, ma simteam bine, chiar daca aveam 37 de ani, de asta am si acceptat sa joc la Timisoara. In cele doua luni si jumatate la Poli am reusit sa imi demonstrez ca din punct de vedere fizic nu avem probleme. Din punct de vedere psihic nu era ok. Exista o uzura provocata de cantonamente, de deplasarile lungi...

Veneam din Spania, unde nu mai statusem in cantonament de ani de zile, aveam niste deplasari foarte lungi si urate cu autocarul, existau alte metode de lucru. Fara sa jignesc pe nimeni, eram un pic din alt film. Din punct de vedere fizic mai puteam, nu eram depasit, dar am primit un imbold sa ma las din alte cauze. Fara falsa modestie, cred ca, daca ma pregatesc putin, as putea sa mai semnez pentru sase luni sau un an cu o echipa din Liga 1. Am aceeasi greutate ca atunci cand jucam, nu m-am ingrasat deloc, iar miscare fac in fiecare zi, alergare, sala... Dar nu cred ca mai e cazul sa joc, imi fac alte planuri de viitor.

Nu vreau sa ma fac antrenor, deocamdata nu am de gand sa imi iau licentele pentru a profesa. Vom vedea daca se va ivi ocazia sa accept un post de conducator. Sa lucrez pe partea administrativa imi surade mai mult. Am avut discutii cu cei de la Rapid, acum 5-6 luni de zile, dar nu s-au concretizat. Nu ma grabesc nicaieri, am timp destul la dispozitie. Daca gasesc un proiect stabil si profesionist, iar lucrurile merg asa cum vreau eu sa mearga, sunt dispus sa accept. Nu a fost sa fie cu Rapid, vedem ce imi rezerva viitorul", a declarat Rat pentru Sport.ro.

VREA SA DEZVOLTE O ACADEMIE LA FEL DE PUTERNICA CA CEA A LUI GICA HAGI

Fostul fundas stanga spune ca vrea sa isi extinda activitatea la scoala de fotbal din Slatina, pentru a profita de talentele din judetul Olt, care a dat deja fotbalului fotbalisti foarte buni, precum Ionel Danciulescu, Claudiu Niculescu, Augustin Chirita, Ionut Lutu, Gica Craioveanu, Romeo Stancu, Silviu Balace, Ovidiu Burca, Valentin David, Mihai Radut, Nicusor Bancu, Florin Stefan, Vladimir Screciu, Mihai Capatana, Ionut Mitran, Andreas Mihaiu sau Adrian Nita.

"Activitatea la scoala mea de fotbal merge conform planului. As vrea sa extind scoala, sa o transform intr-o adevarata academie, pe modelul celei a lui Gica Hagi. Pandemia de coronavirus a intarziat un pic planurile pe care le aveam eu, dar usor-usor ne stabilizam. Avem multi jucatori care evolueaza acum la academiile cluburilor din Liga 1 sau in Liga Elitelor, dar as vrea sa pot sa tin jucatorii si dupa ce implinesc 13-14 ani, pentru ca la momentul asta nu imi pot permite chestia asta.

Vreau o academie in adevaratul sens al cuvantului, pentru ca acum facem initiere si juniorii mai au nevoie de un club intermediar pana cand devin seniori. Academia Hagi duce jucatorii pana la 16-18 ani, apoi ii promoveaza la prima echipa a Viitorului sau ii transfera la alte cluburi de seniori. Asta e modelul meu. Acum suntem in faza in care facem planul, vom vedea daca putem sa sustinem si o echipa de seniori in ligile inferioare. Slatina, Oltul si zona din jur este un adevarat izvor de talente in fotbal si in sport. Numai daca ne uitam la cei care au plecat de aici ne facem o idee despre tipul de fotbalisti care poate fi descoperiti in zona", a explicat Razvan Rat.