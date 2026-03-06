Ultimele obstacole administrative înaintea scrutinului de la Casa Fotbalului au fost depășite. Comisia pentru Soluționarea Contestațiilor a respins cererile formulate de Sorin Victor Răducanu și Ilie Ștefan Drăgan, fixând astfel numele oficiale ale celor care intră în cursa electorală pentru Adunarea Generală de luna aceasta.

Bătălia pentru funcțiile de top

Pentru funcția de președinte al federației, actualul șef Răzvan Burleanu va avea un singur adversar direct pe buletinul de vot, în persoana lui Ilie Ștefan Drăgan. Tensiunea se mută și la nivelul reprezentanților cluburilor din Liga 1, unde funcția este disputată de Valeriu Argăseală, Alexandru Meszar și Andrei Nicolescu.

Pentru locurile rezervate Ligii 2, competiția se dă între Bogdan Bălănescu și Cristian Tănase, în timp ce echipele din eșalonul al treilea vor alege între Mihai Dăscălescu și Florea Spînu.

Sectorul amator va fi reprezentat de Ioan Octavian Goga sau de Cristian Petrean, candidați pentru postul de vicepreședinte pe acest segment. La nivelul cluburilor cu activitate de juniori, cursa se poartă între Cătălin Sebastian Cighir și același Ilie Ștefan Drăgan.

Fotbalul feminin merge la sigur în aceste alegeri, Alexandru Alin Cioban fiind singurul candidat pe listă. În același timp, reprezentarea cluburilor de fotbal în sală se va decide între Cristian Vornicu și Auraș Brașoveanu.