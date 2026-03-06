Daniel Pancu a reușit un miracol pe banca tehnică a lui CFR Cluj și a reușit să califice echipa în play-off după 10 victorii la rând într-un moment în care nimeni nu le mai dădea nicio șansă ardelenilor.

CFR s-a decis în privința lui Daniel Pancu

Cu toate acestea, după eliminarea formației din Gruia din Cupa României, antrenorul a făcut o declarație neașteptată, poate din cauza unui conflict ascuns cu șefii de la CFR sau poate doar din dorința de a atrage atenția asupra sa.

Concret, Pancu a declarat că nu există compatibilitate între el și CFR: ”Vara e departe. E departe rău. E un club cu mare presiune, cu mare presiune pe antrenori. E un club unde, vă spun sincer, ca viziune a mea, nu prea suntem compatibili. Suntem compatibili ca mentalitate. Ei analizează doar rezultatele.

Așa a fost, un club de campioni. Pe toată lumea interesează să câștigi, nu contează cum o faci, suntem diferiți aici. Se poate întâmpla oricând ceva care să ducă la lucruri mai puțin plăcute. Da, normal, normal, la despărțire mă refer”.

Bogdan Mara, oficial al lui CFR Cluj, a comentat declarațiile lui Daniel Pancu și a transmis că gruparea din Gruia vrea să îi prelungească înțelegerea antrenorului.

”A fost o declarație surprinzătoare, dar a venit într-un moment în care avea o tensiune mare. Din exterior poate pare ușor și că totul a fost ușor, victorii peste victorii, dar n-a fost atât de ușoară această perioadă. Dar, împreună cu Pancu și cu conducerea, am reușit să gestionăm destul de bine spunem noi. Când vine pauza competițională, o să analizăm și o să discutăm și cu Pancu să creăm o strategie pentru sezonul viitor. Pentru că el a venit pe parcurs, s-au schimbat multe lucruri din mers.

Acum ne cunoaștem, am înțeles ce îl dorește el, el ce ne dorim noi și o să găsim drumul cel bun pe care să continuăm împreună. Pentru că ne dorim să continuăm împreună pe viitor și atunci e normal să avem o colaborare bună, o discuție, noi cu el și să vedem ce lipsește la echipă. Lucrurile s-au făcut din mers, și cu Pancu și cu noi. Există multe probleme. Unele au fost rezolvate, altele se vor rezolva. Acum știm filozofia fiecăruia și sunt convins că noi și Pancu vom găsi soluții să fim mai buni și mai puternici”, a spus Mara, conform Fanatik.