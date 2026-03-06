LIVE EXCLUSIV pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro de la ora 22:00, Wolverhampton Wanderers și Liverpool se întâlnesc pentru a doua oară în această săptămână.

De data aceasta, meciul direct contează pentru turul 5 din FA Cup, Cupa Angliei.

Wolverhampton - Liverpool 2-1 în Premier league în urmă cu trei zile

În urmă cu trei zile, în Premier League, codașa Wolverhampton a dat lovitura pe Molineux Stadium: victorie cu 2-1 în fața ”cormoranilor”!

Au marcat atunci Rodrigo Gomes (78) și Andre (90+4), respectiv Mohamed Salah (83).