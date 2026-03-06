LIVE VIDEO Wolverhampton - Liverpool din nou, pe VOYO de la 22:00 în FA Cup. Acum trei zile, ”cormoranii” au pierdut meciul din Premier League!
Partidele din FA Cup și Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
LIVE EXCLUSIV pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro de la ora 22:00, Wolverhampton Wanderers și Liverpool se întâlnesc pentru a doua oară în această săptămână.
De data aceasta, meciul direct contează pentru turul 5 din FA Cup, Cupa Angliei.
Wolverhampton - Liverpool 2-1 în Premier league în urmă cu trei zile
În urmă cu trei zile, în Premier League, codașa Wolverhampton a dat lovitura pe Molineux Stadium: victorie cu 2-1 în fața ”cormoranilor”!
Au marcat atunci Rodrigo Gomes (78) și Andre (90+4), respectiv Mohamed Salah (83).
Van Dijk a dezvăluit ce se va întâmpla la Liverpool dacă ratează calificarea în UCL: ”Miza e uriașă”
Liverpool se află pe locul 6 în clasamentul Premier League, cu 48 de puncte. După 29 de etape, echipa pregătită de Arne Slot a bifat 14 victorii, la care s-au adăugat șase rezultate de egalitate și nouă înfrângeri.
”Cormoranii” au avut un start bun de sezon, dar s-au prăbușit spre sfârșitul lunii septembrie, când a început o serie negative de șase înfrângeri consecutive în campionatul Angliei.
În ultima etapă, cu Wolves, Liverpool a pierdut cu 2-1 în deplasare, iar Virgil van Dijk, căpitanul ”cormoranilor”, a recunoscut că vor exista schimbări la vară dacă echipa de pe Anfield va rata UEFA Champions League.
”Va avea impact 100% în fereastra de transferuri. Miza este uriașă. Ascultă, dacă joci pentru Liverpool, mereu a fost așa. Noi trebuie neapărat să mergem în Champions League”, a spus Van Dijk.
Liverpool e calificată în optimile de finală de la ”masa bogaților”, după ce a încheiat pe locul 3 în clasamentul Champions League cu 18 puncte. ”Cormoranii” vor întâlni Galatasaray următoarea săptămână în manșa tur a optimilor.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News