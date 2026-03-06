LIVE VIDEO Wolverhampton - Liverpool din nou, pe VOYO de la 22:00 în FA Cup. Acum trei zile, ”cormoranii” au pierdut meciul din Premier League!

Wolverhampton - Liverpool din nou, pe VOYO de la 22:00 în FA Cup. Acum trei zile, ”cormoranii” au pierdut meciul din Premier League! Premier League
Partidele din FA Cup și Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

Wolverhampton - LiverpoolWolverhamptonLiverpoolFA CupVirgil van Dijk
Wolverhampton - Liverpool

LIVE EXCLUSIV pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro de la ora 22:00, Wolverhampton Wanderers și Liverpool se întâlnesc pentru a doua oară în această săptămână.

De data aceasta, meciul direct contează pentru turul 5 din FA Cup, Cupa Angliei.

Wolverhampton - Liverpool 2-1 în Premier league în urmă cu trei zile

În urmă cu trei zile, în Premier League, codașa Wolverhampton a dat lovitura pe Molineux Stadium: victorie cu 2-1 în fața ”cormoranilor”!

Au marcat atunci Rodrigo Gomes (78) și Andre (90+4), respectiv Mohamed Salah (83).

Van Dijk a dezvăluit ce se va întâmpla la Liverpool dacă ratează calificarea în UCL: ”Miza e uriașă”

Liverpool se află pe locul 6 în clasamentul Premier League, cu 48 de puncte. După 29 de etape, echipa pregătită de Arne Slot a bifat 14 victorii, la care s-au adăugat șase rezultate de egalitate și nouă înfrângeri.

”Cormoranii” au avut un start bun de sezon, dar s-au prăbușit spre sfârșitul lunii septembrie, când a început o serie negative de șase înfrângeri consecutive în campionatul Angliei.

În ultima etapă, cu Wolves, Liverpool a pierdut cu 2-1 în deplasare, iar Virgil van Dijk, căpitanul ”cormoranilor”, a recunoscut că vor exista schimbări la vară dacă echipa de pe Anfield va rata UEFA Champions League.

”Va avea impact 100% în fereastra de transferuri. Miza este uriașă. Ascultă, dacă joci pentru Liverpool, mereu a fost așa. Noi trebuie neapărat să mergem în Champions League”, a spus Van Dijk.

Liverpool e calificată în optimile de finală de la ”masa bogaților”, după ce a încheiat pe locul 3 în clasamentul Champions League cu 18 puncte. ”Cormoranii” vor întâlni Galatasaray următoarea săptămână în manșa tur a optimilor.

