În ultimii ani, s-a vorbit despre un transfer de calibru pentru fotbalistul român, însă această mutare nu s-a materializat.

Se conturează plecarea lui Andrei Rațiu de la Rayo Vallecano

În cele din urmă, Rayo Vallecano a achiziționat în totalitate drepturile federative pentru internaționalul român de la Villarreal și i-a prelungit contractul lui Rațiu până în 2030.

Chiar și în aceste condiții, spaniolii anunță că se conturează transferul lui Andrei Rațiu și susțin că Rayo Vallecano i-a stabilit deja prețul, chiar dacă fotbalistul român este unul dintre stâlpii echipei.

”Cel mai mare interes vine din Anglia. Mai multe echipe din Premier League s-au interesat de situația lui la Vallecas, considerându-l un fundaș lateral experimentat care s-ar putea adapta bine la cerințele fizice ale fotbalului englez.

Nu este prima dată când Rațiu se află pe radarul cluburilor mari. În trecut, a fost și asociat cu Barcelona, care l-a luat în considerare ca opțiune pentru a întări postul de fundaș dreapta”, au scris spaniolii de la Fichajes.

Cu toate acestea, jurnaliștii iberici scriu că Rayo Vallecano va renunța la internaționalul român doar în cazul în care va fi achitată o sumă impresionată, 25 de milioane de euro.

”Rayo nu are nicio intenție să îi faciliteze plecarea lui Rațiu. Clubul cunoaște valoarea jucătorului și nu este dispus să piardă unul dintre oamenii de bază fără o compensație corespunzătoare.

Prin urmare, clubul i-a stabilit un preț de aproximativ 25 de milioane de euro. Este o sumă considerabilă pentru un jucător care va împlini 28 de ani chiar înainte de vară, dar reflectă importanța lui pentru echipă.

Acest preț ar putea descuraja unii pretendenți, deși nu neapărat pe cei din Premier League, unde sumele de transfer tind să fie mai mari. Următoarea perioadă de transferuri se anunță una intensă pentru fundașul român. Cu mai multe echipe interesate și cu Rayo fermă pe poziții, Andrei Rațiu se pregătește să devină una dintre figurile importante ale verii. Viitorul său s-ar putea schimba în câteva luni, dacă va apărea o ofertă care să îndeplinească cerințele clubului madrilen”, au notat jurnaliștii spanioli.