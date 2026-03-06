Mihăiță Pleșan a susținut că a încercat să îi ducă la gruparea roș-albastră pe Carlos Mora și Raul Florucz, dar propunerile sale au fost ignorate. Fostul fotbalist a precizat că a discutat direct cu Lucian Filip și MM Stoica, jucătorii ajungând ulterior să confirme la Universitatea Craiova, respectiv la Royale Union Saint-Gilloise.

MM a dezvăluit propunerile făcute de Pleșan

Președintelui Consiliului de Administrație de la FCSB a reacționat la scurt timp după declarațiile făcute de Pleșan. MM a negat complet negocierile cu impresarul pentru cei doi fotbaliști și a dezvăluit numele jucătorilor care i-au fost, de fapt, oferiți.

„Domnul Mihăiță Păunel Pleșan mi-a propus următorii jucători: 1. Moha Moukhliss 2. Indrit Tuci 3. Alexis Gamboa 4. Darick Kobie Morris. Despre Raul Florucz am vorbit cu Zvonko Milojkovic, dar suma de transfer era mare (a plecat pe 5M în Belgia). Despre Carlos Mora n-am vorbit cu nimeni. Am obiceiul de a salva chaturile cu agenții și cu cei care propun jucători”, a transmis oficialul pe Facebook.

Atacantul Raul Florucz are o cotă de piață de 6 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.