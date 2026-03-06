Portarul român a impresionat în La Liga și a devenit rapid unul dintre jucătorii de bază din angrenajul lui Claudio Giraldez.

Ionuț Radu: ”La Celta Vigo mi-am găsit locul, liniștea și sunt fericit!”

Ionuț Radu, omul momentului de la Celta Vigo, a acordat un interviu cuprinzător în presa din Spania în care le-a vorbit jurnaliștilor iberici despre transferul său și despre fotbalul pe care l-a întâlnit în La Liga.

Goalkeeper-ul român a mărturisit că a fost surprins de interesul celor de la Celta Vigo, însă transferul s-a dovedit a fi cea mai bună mutare pe care ar fi putut să o facă.

”Anul trecut îmi expira contractul cu Inter și în ultimele șase luni am plecat la Venezia. Acolo am început să joc după un an și jumătate în care nu o făcusem. După trei luni m-a sunat agentul meu și mi-a spus că Celta este interesată. Când am auzit asta, i-am spus imediat că este în regulă.

M-a surprins interesul lor, pentru că este o echipă de Europa League. Ei veniseră să mă vadă jucând și ceva trebuie să fi făcut bine ca să vrea să mă aducă aici.

Este un loc foarte liniștit, lucru foarte important pentru un fotbalist, pentru că nu ai multe distracții. Te poți concentra doar pe fotbal. Pentru mine este locul ideal, îmi place foarte mult.

Înainte să ajung aici eram stresat, pentru că mereu ajungeam la echipe împrumutat de Inter. Împrumuturile te penalizează mult, nu poți avea continuitate. Aici mi-am găsit locul, liniștea, și sunt foarte fericit. Este cea mai bună experiență pe care am avut-o”, a declarat Ionuț Radu pentru AS.com.

Ionuț Radu: ” După prima zi la Bournemouth i-am spus familiei mele că Semenyo este cel mai bun jucător pe care l-am văzut în viața mea!”

Ionuț Radu a fost coechipier la Bournemouth cu Antoine Semenyo, atacantul transferat de Manchester City pentru 72 de milioane de euro. Portarul român le-a mărturisit spaniolilor că în momentul în care l-a văzut pe Semenyo l-a considerat pe jucătorul ghanez ”cel mai bun jucător” pe care l-a văzut vreodată și a anticipat că va fi un transfer record pentru Bournemouth.

”În prima mea zi la Bournemouth i-am spus deja familiei mele că acesta este cel mai bun jucător pe care l-am văzut în viața mea. Le-am spus și că va fi cel mai mare transfer pe care îl va face clubul, iar asta s-a întâmplat anul acesta.

Este un jucător incredibil. Are multă forță, tehnică… are totul. Este foarte bun și eu îl apreciez foarte mult”, a adăugat goalkeeper-ul român.