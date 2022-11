Raul Costin, jucător cu aproape 200 de meciuri în Superligă, și-a deschis o cafenea de succes în cartierul Cotroceni, în apropierea arenei din Parcul cu Platani, acolo unde a debutat la seniori, pentru FC Național, în 2004. Fostul mijlocaș central a lucrat personal la amenajarea spațiului, alături de soția sa, Raluca, iar acum se pricepe ca un adevărat barista la prepararea cafelei. Ana Maria Brânză, Bogdan Stelea sau fotbaliștii și oficialii de la FC Argeș, când au meci în București, sunt câțiva dintre clienții cunoscuți din sport ai Throwback Coffee & Stories.

"A durat opt luni până am reușit să găsim locația dorită"

"Afacerea mi-am dorit-o de când am cunoscut-o pe Raluca. A fost un vis comun la care am lucrat destul de mult. A durat cam opt luni până am reușit să găsim locația pe care ne-o doream. E o chestie în care am pus foarte mult suflet, pasiune, timp, documentare.

Nu am făcut un curs special de barista, am învățat din mers. Dacă văd ceva, învăț, asta e calitatea mea. Am contribuit inclusiv la construcție și amenajare, inclusiv la munca de jos, de la pus polistiren până la pavaj. E o afacere dezvoltată de noi de la zero, și ce am pus pe pereți e ales de mine, cu ajutorul Ralucăi, pentru că ea era gravidă în perioada aceea. Eu m-am ocupat de partea de construcție și de partea administrativă, am umblat destul de mult, am pregătit actele, ne-am documentat. Am contribuit la fiecare părticică.

Principalii clienți - locuitorii din Cotroceni, studenții la medicină și psihologie

Mergeam la antrenament dimineața, pentru că eram legitimat la Rapid atunci. După antrenament, veneam aici și munceam până seara, când plecam spre casă. A doua zi o luam de la capăt. Pot să glumesc că eram semiprofesionist pentru că aveam și al doilea serviciu. Cred că toți ajungem acolo, într-un fel sau altul. Ăsta e cursul normal al vieții. Dacă mai vrem mai mult de la noi, suntem obligați să facem și lucrul ăsta. Poate că unii fotbaliști fac ceva în plus acasă sau merg și se implică alături de familie, de copiii, tot un fel de semiprofesionist ajungi să fii.

Am deschis cafeneau acum un an și o lună. Nu ne-am dorit o zonă cu vad. Nu am dorit să fie amplasată într-un loc unde să fie la vedere, să treacă foarte multă lume. Vine lumea din cartierul Cotroceni, vin studenți la medicină sau la psihologie. S-a creat o comunitate, sunt oameni care vin destul de des, unii de două-trei ori pe zi, de șase ori pe săptămână. În funcție de ce treburi au, și-au creat acest tabiet, să-și bea cafeaua, să mănânce ceva la noi, să bea un pahar de vin.

"Vrem să socializăm, să cunoaștem lume și să creăm noi legături"

Am gândit afacerea de la început ca pe una plăcută, pentru că interacționezi cu oamenii, nu ne-am concentrat pe câștigul financiar imediat. Vrem să socializăm, să cunoaștem lume și să creăm noi legături. Să vii și să te intorci cu drag de fiecare dată, pentru că te simți la noi ca acasă. Să poți schimba o vorbă la noi, să găsești o alinare, un sfat, dacă e nevoie.

Eu cred că avem menirea să învățăm tot timpul. Învăț în fiecare zi ceva nou, pentru că este o activitate mai complexă decât fotbalul. În plus, este un loc unde ne petrecem timpul, schimbăm păreri. Avem destul de multe evenimente și pentru copii, cam în fiecare lună. Încercăm să ajutăm comunitatea sau alți oameni.

Avem sportivi foarte mulți care vin la noi, echipe sportive, oameni de calitate care vrem să se cunoască și să se împrietenească. Pe 26 noiembrie avem un eveniment cu Ana Maria Brânză, Bogdan Stelea a fost zilele trecute, i-am povestit cum am plâns în 1994, după meciul cu Suedia, iar cei de la FC Argeș vin de fiecare dată când au meci în București", a declarat Costin pentru Sport.ro.

Raul Costin (37 de ani) a evoluat ca mijlocaș central la FC Național (2004-2005, 2006-2008), FC Sibiu (2005-2006), Dacia Mioveni (2008-2009), FC Vaslui (2009-2013), Simurq Zaqatala (Azerbaidjan / 2013-2014), Universitatea Cluj (2014-2015), FC Botoșani (2015), FC Rapid București (2016), ASA Tg. Mureș (2016), Concordia Chiajna (2016-2017), FC Argeș Pitești (2017-2019), CS Mioveni (2019-2020) și FC Rapid 1923 (2020-2022). El a reușit două promovări cu Rapid, un loc secund în Liga 1 și o finală de Cupa României cu FC Vaslui, cu echipa moldavă evoluând și în grupele Europa League, ocupând locul al treilea într-o grupă cu Sporting Lisabona, Lazio Roma și FC Zurich.

Foto - Gabriel Chirea