Cum au reacționat ungurii când au văzut lista lui Mircea Lucescu. Convocarea care i-a surprins pe maghiari

Cum au reacționat ungurii când au văzut lista lui Mircea Lucescu. Convocarea care i-a surprins pe maghiari Nationala
Mircea Lucescu a anunțat lista convocărilor preliminare pentru play-off-ul Campionatului Mondial 2026.

Elias CharalambousMarius CorbuEchipa Nationala
.Selecționerul echipei naționale, Mircea Lucescu, a dezvăluit numele jucătorilor care evoluează în străinătate și care se află în vizorul său pentru meciurile decisive din barajul de calificare la turneul final din America de Nord. O apariție neașteptată pe această listă este mijlocașul Marius Corbu, care evoluează în campionatul Ungariei.

Surpriza de la Ferencvaros

Imediat după anunțul oficial al FRF, presa sportivă din Ungaria a reacționat la includerea mijlocașului pe lista lărgită a României. Jurnaliștii maghiari au subliniat parcursul recent al jucătorului, amintind de dubla cetățenie a acestuia.

„Antrenorul a numit stranierii care pot prinde un loc în lotul final ce va fi publicat ulterior. Pe listă se regăsesc două surprize, Ioan Vermeșan de la Verona și Marius Corbu de la Ferencvaros. Corbu a fost transferat în iarnă de la APOEL din Cipru și până acum a primit minute în trei meciuri de campionat și într-unul din Cupa Ungariei. Fotbalistul cu dublă cetățenie, maghiară și română, a evoluat anterior în naționalele U20 și U21 ale României”, a scris publicația maghiară Nemzetisport.

România urmează să întâlnească Turcia, la Istanbul, în semifinala play-off-ului programată pe 26 martie. În eventualitatea unei victorii pe Beșiktaș Park, „tricolorii” vor disputa meciul decisiv pentru calificarea la Cupa Mondială împotriva învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo, partidă programată pe 31 martie. 

Lotul final pentru aceste confruntări, care va include și jucători din campionatul intern, va fi definitivat în perioada următoare.

