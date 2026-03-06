„Briliantul” este liber de contract din 17 martie 2025, după despărțirea de Petrolul Ploiești, dar spune că este pregătit să revină pe bancă dacă apare oferta potrivită.

Fostul internațional a vorbit despre planurile sale și a lăsat de înțeles că analizează atent orice propunere. Totuși, există și o destinație pe care o exclude din start.

„Unde (n.r - să antreneze)? Dacă îmi spui din Iran, nu aș accepta”, a declarat Mutu pentru PRO TV și Sport.ro.

„Briliantul” e liber de contract de aproape un an

Ultima echipă antrenată de Mutu a fost Petrolul Ploiești, însă aventura de pe banca „lupilor galbeni” a fost una scurtă. Tehnicianul a condus echipa în doar 10 partide oficiale, în perioada decembrie 2024 - martie 2025.

Bilanțul a fost modest, cu două victorii, trei egaluri și cinci înfrângeri. În martie, colaborarea s-a încheiat după ce Mutu a decis să plece de la clubul ploieștean.

Înainte de experiența de la Ploiești, Mutu a avut un alt mandat scurt în Superliga, la CFR Cluj. A stat pe banca ardelenilor 11 meciuri, între ianuarie și aprilie 2024, cu un bilanț de cinci victorii, trei egaluri și trei înfrângeri.

De-a lungul carierei de antrenor, „Briliantul” le-a mai pregătit pe Rapid, FC U Craiova, FC Voluntari și Neftchi Baku, iar între 2020 și 2021 a fost selecționerul naționalei României U21.