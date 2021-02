Dream Team in rosu si albastru! Mai multe foste glorii ale Stelei sunt chemate sa se alature clubului in Liga 2

Daca promoveaza la finalul acestui sezon, echipa MApN vrea sa ofere functii mai multor fosti mari jucatori.

Steaua este lider in Seria 4 a Ligii a 3-a, cu 26 puncte acumulate dupa 10 etape, cu doua puncte peste rivala FCSB II. Desi Gigi Becali a spus ca vrea sa trimita mai multi jucatori de la prima echipa ca sa saboteze promovarea clubului care l-a lasat fara marca "Steaua", este greu sa realizeze acest lucru. Regulamentul de desfasurare al acestui sezon de Liga 3 spune ca primele doua echipe din cele 10 serii urmeaza sa se califice pentru barajele de promovare. Acestea vor avea doua runde (8 si 15 mai 2021, Runda 1, toate cele 20 de echipe / 22 si 29 mai 2021, Runda 2, cele 10 castigatoare ale primei runde), la finalul carora se vor afla cele cinci echipe care acced in Liga 2. Dar Steaua este una dintre favorite, avand cel mai bun lot din al treilea esalon si unul dintre cele mai mari bugete din divizie.

In plus, noul stadion de 31.000 de locuri si 100 de milioane de euro a fost inaugurat in noiembrie 2020, se afla deja in custodia celor de la Armata si ar urma, cel mai probabil, sa fie deschis oficial pe 7 mai 2021, printr-un meci demonstrativ care sa celebreze 35 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor Europeni. Aproape sigur, meciurile de promovare se vor juca pe aceasta arena, inainte sa fie cedata catre UEFA pentru a gazdui antrenamentele echipelor care vor veni la Bucuresti pentru Euro 2020.

CLUBUL ISI VA SCHIMBA FORMA JURIDICA

De asemenea, in aceasta vara, echipa MApN va mai suferi doua schimbari importante. Prima va consta in modificarea formei juridice, din drept public in drept privat, cel mai probabil intr-o asociatie non-profit in care MApN sa vina cu stadionul, baza de pregatire, costurile de intretinere si marca "Steaua", iar oameni de afaceri si asociatia fanilor sa contribuie cu mare parte din bugetul de salarii. Steaua beneficiaza in acest sens de verdictul TAS din 21 iulie 2020, cand a fost respinsa contestatia depusa de FCSB si LPF, care cereau ca o echipa care isi schimba forma juridica sa fie retrimisa in ultima liga sau sa nu aiba drept de promovare trei ani, cum se intampla in trecut, in ciuda deciziei Comitetului Executiv al FRF, luata in sedinta din 3 iulie 2019, cand se abolise aceasta cerinta.

STEAUA VREA SA COOPTEZE IN CLUB FOSTI MARI FOTBALISTI

A doua schimbare va presupune o reorganizare la nivel administrativ. Conducerea Stelei vrea ca in noua organigrama a clubului sa fie cooptate cat mai multe foste glorii ale "ros-albastrilor", dar nu din randul celor care au sustinut deschis FCSB si pe Gigi Becali in ultimii 10 ani, au incurajat FCSB sa ceara sa evolueze in Ghencea sau au decis sa ramana neutri in acest conflict. Desi multi s-au dezis in ultimii doi ani de clubul latifundiarului si au inceput sa spuna ca FCSB nu e Steaua, doar cei care au sustinut proiectul MApN inca de la infiintare vor fi abordati pentru o colaborare.

Daca George Ogararu a fost numit manager general al Stelei, Daniel Oprita e antrenor principal, Iulian Miu si Gabriel Bostina sunt antrenori secunzi, Stefan Iovan este seful academiei si Adrian Bumbescu este antrenor de juniori, la jumatatea acestui an se vrea ofertarea altor fosti jucatori importanti. Printre cei doriti in organigrama se afla Victor Piturca, Tudorel Stoica, Marius Lacatus, Gabi Balint, Marcel Raducanu, Miodrag Belodedici, Vasile Iordache sau Mihai Nesu. Daca Piturca poate deveni noul manager sportiv al clubului si cativa pot fi cooptati in sectia de scouting sau in alte departamente sportive, mare parte ar urma sa devina ambasadori ai clubului si sa prezinte asociatia la evenimente cu fanii, presa si sponsorii.