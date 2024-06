Clubul a organizat, cu ajutorul Football Museum Bucharest, un eveniment intitulat "Magicul 7", la care au fost prezentate tricourile de joc ale unora dintre cei mai valoroși purtători ai acestui număr în istoria clubului militar. Aniversarea are și scop caritabil. Șapte tricouri, câte un tricou de-al fiecărui fotbalist, vor fi scoase la licitație. Fondurile obținute vor intra direct în contul Asociației ”Victoria noastră e a ta”, care luptă pentru a-i salva pe Mario și Medeea, doi copii care suferă de paraplegie spastică ereditară Tip 56.

Steaua București a sărbătorit 77 de ani de la înființare

La eveniment au fost prezenți Marius Lăcătuș, poate cel mai important șeptar din istoria Stelei, Ion Vlădoiu, Toni Sedecaru și Florin Răsdan. Marcel Răducanu a trimis un mesaj video în care a urat la mulți ani clubului și și-a declarat atașamentul față de el, iar Radu Troi și Nicolae Pantea nu au putut participa din motive întemeiate.

"Șapte este o cifră magică, o cifră care fascinează. Iar Steaua a ales astăzi, la împlinirea a 77 de ani, să aniverseze printr-o acțiune caritabilă, care implică fotbalul. Am ales șapte jucători reprezentativi ai echipei, care au purtat cu cinste pe spate, de-a lungul anilor, această cifră magică", a transmis clubul din subordinea MApN. "Poate se știe, poate nu, noi avem aici, la Muzeul Fotbalului, un fanion din anul înființării, de acum 77 de ani, pe care scrie AS Armata 1947", a dezvăluit Răzvan Stoian, director executiv și proprietarul colecției expuse la Muzeul Fotbalului din București.

Magicul Lăcătuș, mândru că a preluat tricoul lui Răducanu

Marius Lăcătuș a petrecut aproape 14 ani în tricoul Stelei (1983-1990, 1993-2000), a jucat 414 meciuri și a marcat 103 goluri în Divizia A (+ 73 de apariții și 17 reușite în cupele europene) și a câștigat zece titluri de campion național, șase Cupe și trei Supercupe ale României, Cupa Campionilor Europeni și Supercupa Europei.

"Sunt mândru că am purtat acest tricou. Eram copil la Brașov și mi-era mai mare dragul să mă uit la televizor și să-l văd pe Marcel Răducanu cu acest tricou. Era un jucător extraordinar, poate cel mai dotat tehnic dintre toți cei care am purtat acest tricou. Am știut mereu ce înseamnă să porți acest număr pe spate și mă bucur că am reușit să mă ridic la nivelul celor care au făcut performanță înaintea mea, precum Pantea, Troi sau Răducanu. Felicitări clubului Steaua și să sperăm că în viitorul cât mai apropiat să ne bucurăm de participarea echipei de fotbal Steaua în Liga 1", a declarat Marius Lăcătuș.

Foto - Gabriel Chirea