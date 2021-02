Au buget de Liga 1! Steaua se uita de SUS in topul banilor! Cati jucatori a platit intr-un an si ce salarii uriase acorda in liga a 3-a

Ministerul Apararii a facut publice sumele pe care sectiile de la Clubul Sportiv al Armatei Steaua le-au cheltuit anul trecut.

La handbal si fotbal au ajuns cei mai multi bani. Steaua de la fotbal a avut al doilea cel mai mare buget din club, aproape un milion de euro. La handbal s-au cheltuit 1 260 000 de euro. Pentru fotbal, banii sunt cel putin neobisnuit de multi, avand in vedere nivelul la care joaca echipa. La inceputul lui 2020, Steaua era in liga a 4-a, din care a iesit in urma unui baraj in 3 cu Baraganul Ciulnita si Argesul Mihailesti. La handbal, Steaua are echipa in Liga Nationala.

La fotbal - seniori, conform documentelor, Steaua a legitimat nu mai putin de 90 de jucatori, pe langa cei 267 de la grupele de juniori.

Nivelul salarial de la fotbal este mult superior echipelor cu care Steaua se lupta in C. Chiar jucatori de la cluburi de prima liga viseaza la asemenea recompense lunare pentru munca lor! Mai multi dintre fotbalistii Stelei au salarii care ajung pana la 4 mii de euro pe luna, suma medie pe care o plateste, de exemplu, FC Botosani unui jucator.

Academica Clinceni a reusit sa promoveze la finalul sezonului 2018-2019 in Liga 1, desi a avut cheltuieli in valoare de 450.000 de euro pe tot sezonul. La nivelul Ligii 3, unde joaca si Steaua, bugetele nu depasesc 3-400 000 de euro, media fiind undeva la jumatatea sumei, adica la 200 000 de euro.