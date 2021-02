Vestea care il va infuria pe Becali! George Simion, liderul AUR, este de acord ca CSA sa fie finantata de Minister! "Nu am nicio problema daca sprijina Steaua!"

CSA Steaua este finantata de catre Ministerul Apararii, iar deputatul George Simion nu are nicio problema cu asta.

Liderul AUR a vorbit despre probleme din sportul romanesc si adus in discutie si faptul ca CSA Steaua este finantata de catre Minister.

"Procesul de privatizare din fotbalul romanesc a fost grav viciat de niste investitori care doar imprumutau cluburile. Vedem cate branduri nationale s-au pierdut. Doar Dinamo cred ca a mai ramas. Procesul de privatizare a fost gresit, de asta nu m-am mai regasit in proiectul Stelei. Cred ca institutiile statului trebuie sa aiba propriile echipe si sa sprijine sportul.

Nu am nicio problema cu Ministerul Apararaii care sprijina Steaua. Imi aduc aminte de Diana Mocanu, care a castigat medalii de aur pentru Romania, provenind de la Clubul Sportiv al Armatei. Mai degraba mi-as fi dorit pentru cluburi un model de tip socios, in care suporterii sa fie actionari. Noi am privatizat totul, majoritatea companiilor au fost distruse, fara niciun plan real", a spus George Simion pentru Gazeta Sporturilor.

CSA Steaua a avut anul trecut un buget incredibil pentru o echipa care evolueaza in esaloanele inferioare ale fotbalului romanesc. 'Militarii' au primit de la MApN aproximativ 4,7 milioane de lei, adica aproape un milion de euro.

In prima jumatate a anului 2020, CSA a evoluat in Liga 4, iar in vara a reusit promovarea in Liga 3. Dupa terminarea turului din al treilea esalon al fotbalui roman, echipa din Ghencea se afla pe primul loc in clasament si are mari sanse sa joace barajul pentru promovare.