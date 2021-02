CSA Steaua se inspira de la DDB si aplica modelul socios! Membrii cotizanti primesc "grade onorifice"! Cum se impart banii suporterilor

Gabi Balint a anuntat ca a cotizat si este unul din primii membrii ai Asociatiei Stelistilor.

Conform programului celor de la CSA Steaua, contra sumei de 100 de lei anual, devii "sergent". Pentru 150 de lei, primesti gradul de "maior". Daca platesti 300 de lei pe an, devii "colonel".

"Am plecat capitan in rezerva. Am devenit primul suporter de onoare in Asociatia Stelistilor. Sunt patru grade, practic. In acest moment sunt vreo 2000 de membri si 700 de cotizanti. Dar, nu este un proiect copiat dupa DDB, pentru ca acesta al nostru exista din 2017. Nu e ca la Dinamo, care e in prima liga", a spus Balint, la DigiSport.

Fostul mare atacant a dezvaluit si cum se impart banii, dar si ce mai primesti daca devii membru.

"70% din bani se vor duce spre prime pentru jucatori, 25% se vor duce catre galerie, deplasari si 5%, acte caritabile. Lucru frumos al celor de la Peluza Sud. Am fost numit primul suporter de onoare, dar vor urma si altii. Am primit doua tricouri, niste abtibilduri, materiale promotionale", a mai spus Balint.