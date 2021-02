BREAKING NEWS | Steaua vrea sa inchida site-urile FCSB! Anunt de ultima ora in RAZBOIUL pe Steaua!

CSA Steaua anunta o noua mutare in razboiul cu FCSB.

'Militarii' cer echipei lui Becali sa inchida site-urile cu domeniile www.steauafc.com si www.fcsteaua.ro, pe motiv ca sunt folosite fara sa aiba consimtamant.

Acestia anunta ca in cazul in care nu vor fi sterse sau blocate site-urile respective, se vor adresa justitiei pentru a primi daune si despagubiri.



"Avand in vedere Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie (I.C.C.J.) nr. 3425 din 3 decembrie 2014 pronuntata in dosarul 32805/3/2011, va reiteram urmatoarele:

Decizia I.C.C.J. indicata anterior a statuat definitiv faptul ca cesionarea marcii intre A.F.C. si F.C.S.B., pe baza careia s-a facut inregistrarea la O.S.I.M., a fost ilegala, intrucat A.F.C. nu putea vinde, cesiona sau transmite un bun pe care nu-l avea in proprietate, ci avea doar dreptul de a-l folosi.



Mai mult decat atat, in decembrie 2016, prin Decizia nr. 989A/2016, Curtea de Apel Bucuresti a interzis SC Fotbal Club Steaua Bucuresti SA (actual FCSB S.A.) sa foloseasca fara consimtamantul subscrisei semnele 'Steaua', 'Steaua Bucuresti' sau a unor semne similare in activitatea comerciala, inclusiv in cuprinsul denumirii comerciale si in special in competitiile sportive, pe documente, pe bilete de acces, pentru publicitate sub orice forma, in inscrierile in asociatiile si federatiile sportive

Ca atare, Clubul Sportiv al Armatei 'Steaua' nu permite asocierea incorecta si nelegala a niciunei entitati sau persoane fizice cu marcile sale in scopul de a-si crea o imagine pe baza istoriei si performantelor celui mai important club sportiv din Romania si solicita suspendarea domeniilor web steauafc.com (mai exact redirectionarea catre fcsb.ro) si fcsteaua.ro.



Facem un apel public la adresa dumneavoastra pentru respectarea deciziilor instantelor judecatoresti.

Prin prezenta notificare va atragem atentia de a lua masurile necesare de urgenta privind inchiderea/blocarea site-urilor www.steauafc.com si www.fcsteaua.ro, site-uri gestionate de dumneavoastra si care au legatura doar cu FCSB. In caz contrar ne simtim nevoiti de a ne adresa instantelor competente, si solicitarea de daune si despagubiri.

Conducerea CSA STEAUA BUCURESTI a aparat intotdeauna si in mod exclusiv interesele clubului si nu a acordat dreptul de utilizare a marcii sau imaginii in favoarea dumneavoastra", se arata in comunicatul postat pe site-ul oficial al CSA Steaua.