Gigi Becali, tradat! "Ma regasesc mai mult in proiectul CSA Steaua!" Ce fost fotbalist a facut alegerea surprinzatoare

Lupta dintre FCSB si CSA Steaua pentru palmares si identitate a impartit lumea in doua, iar acum inca un fost jucator isi exprima parerea.

Unul din oamenii care si-au exprimat oponia vizavi de razboiul FCSB-CSA Steaua este Dorin Goian, fost jucator in echipa patronata de Gigi Becali cu care a fost foarte aproape de a jucat finala Cupei UEFA in 2006. Intrebat despre cele doua echipe, Goian nu a ezitat si s-a declarat simpatizant al proiectului echipei din Liga a 3-a.

"Sunt la curent tot timpul cu rezultatele. Mai vorbesc si cu Daniel Oprita si cu George. Eu le tin pumnii. Ar fi extraordinar sa promoveze in liga a 2-a. Abia astept sa vin in Bucuresti pentru a vedea noul stadion. Am vazut cateva imagini, sunt wow, senzationale. Eu cred mult in acest proiect pentru ca cei care sunt implicati sunt numai jucatori de fotbal, fosti mari jucatori ai Romaniei, ai Stelei si atunci cand se pune suflet mult in ceea ce fac nu are cum sa nu iasa", a spus fostul fundas "ros-albastru".

Goian a mai fost intrebat daca s-ar alatura acestui proiect, acest parand deschis unei colaborari cu cativa din fostii sai colegi. "Sigur. De ce nu? In toata cariera mea, din punct de vedere profesional, ca rezultate, ca performante, pentru mine Steaua este un nume. In 5 ani de zile am cunoscut cele mai mari performante ca jucator si niste momente unice pe care este imposibil sa le uiti", a impartasit fostul international roman.

Fostul fundas a vorbit si despre perioada petrecuta la echipa patronata de Gigi Becali. "Eu stiu ca am jucat pentru Steaua Bucuresti. Atunci era Steaua Bucuresti, cu o singura echipa. Nu erau litigii. Intram in teren si trebuia sa castigi pentru Steaua Bucuresti. Jucam cu emblema Stelei Bucuresti.

Dupa aceasta nebunie cu aceste litigii, personal ma simt sau ma regasesc mult mai mult in proiectul CSA Steaua, cea de liga a treia, pentru ca vad fosti colegi, fosti jucatori ai echipei care fac parte din staff-ul administrativ. Si vad clar ca ma regasesc mult mai mult la CSA Steaua. La FCSB nu ma regasesc, pentru ca nu se mai intampla ce ar trebui sa fie normal la acel club. Ca abordare, strategie.

Nu se mai vrea performanta. Se urmareste strict doar business-ul FCSB si profitul. Clar nu am cum sa ma regasesc in acel club pentru ca in vremurile noastre erau altele prioritatile. Trebuia sa intri pe teren cu un singur gand: sa castigi. Trebuia sa castigi campionat, cupe, jucai cu o presiune imensa la fiecare joc si aveai un singur gand. Sa fii cel mai bun. Sa castigi campionate, Champions League si trofee. Acum se urmaresc alte lucruri", a mai spus Goian pentru Look Sport Live