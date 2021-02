Ce salarii incaseaza, de fapt, fotbalistii de la CSA Steaua! Dezvaluiri din interiorul clubului

In presa au aparut informatii la ca echipa CSA Steaua sunt si salarii de 4.000 de euro pe luna, sume care sunt platite la cluburile din Liga 1.

Legenda ros-albastrilor, Adrian Bumbescu, a lamurit acest aspect si a dezvaluit ce salarii sunt, de fapt, la clubul militarilor. Castigatorul Cupei Campionilor Europeni din 1986 a spus ca fotbalistii sunt platiti cu 1.500-2.000 de euro pe luna si exista si doua-trei contracte de 3.000 de euro pe luna.

"Au fost jucatori care s-au perindat, li s-au facut contracte apoi au plecat, au venit altii dupa. Ca sa iei jucatori de Liga 1, trebuie sa platesti bine. Sunt jucatori cu pretentii. Nu sunt asa mari contractele pe cat s-a scris, de 1.500-2.000 de euro. Poate doar cateva contracte sunt de vreo 3.000 de euro.

Eu nu vreau sa vorbesc din punct de vedere financiar pentru mine, pentru ca nu am nici jumatate din cat are Ogararu. Nu vreau sa vorbesc despre acest aspect pentru ca poate deranjeaza, nu vreau sa intru in polemici", a spus Bumbescu pentru LookSport.

CSA Steaua este lider in Seria a 4-a a Ligii 3, avand 26 de puncte. Marea rivala, FCSB 2 se afla pe locul secund la doar doua puncte in spate.