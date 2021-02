Continua razboiul HALUCINANT pe Steaua! Balint, anunt de ultima ora: "Sunt mai vinovati cei din Armata decat Becali pentru modul in care s-a facut preluarea!"

Gigi Becali e in razboi cu Armata pentru identitatea Stelei.

Suporterii sunt divizati, iar conflictul pare sa nu mai poata fi stins. Majoritatea fotbalistilor din generatia '86, cea care a adus Cupa Campionilor in Romania, sunt langa Steaua, in liga a 3-a. Gabi Balint, unul dintre marcatorii de la Sevilla, e membru cotizant in Natiunea Stelista. S-a pozitionat categoric de partea echipei care apartine de CSA. Balint spune insa ca generalii care conduceau clubul in momentul trecerii echipei de fotbal catre Becali sunt mai vinovati de modul in care a avut loc ruperea de Ministerul Apararii decat omul de afaceri care e azi patron al FCSB.

"Eu vreau sa stiu ca exista echipa Steaua, nu sunt disperat, inversunat ca ea sa promoveze. Stiu ca pentru suporteri e foarte important, dar pentru mine e important sa stiu ca exista Steaua. Cel care e stelist adevarat, are dreptul la o opinie. Suporterii sunt divizati, asta e problema. O parte e la Steaua, o parte la FCSB, iar o parte sunt indecisi, nu mai vor sa auda de scandalul asta.

Oamenii din Armata au permis niste lucruri care nu erau normale. Trebuiau facuta trecerea asta, ca asa s-a hotarat atunci, dar altfel. Nu asa, s-o aranjam, s-o dam. Cred ca Becali nu a avut vina cand a luat Steaua, mai mare a fost vina celor din Minister. El a gresit dupa aia: cum a condus-o, cum a inlaturat gloriile, cum a impartit galeriile si toate astea. S-a facut totul... nici actele n-au fost clare. Vom vedea ce urmeaza", a spus Balint la Digisport.

Sursa foto: AS 47