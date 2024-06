Dezvăluire fabuloasă a lui Jean Vlădoiu: "Lăcătuș era idolul meu, îmi lăsasem plete ca el. Eram un mic indian"

Steaua a sărbătorit astăzi 77 de ani de înființarea clubului.

"Am foarte multe amintiri frumoase din tricoul Stelei"

Printre invitații de onoare la eveniment au fost doi dintre purtătorii tricoului cu numărul șapte. Marius Lăcătuș (60 de ani) și Jean Vlădoiu (55 de ani). Argeșeanul a dezvăluit că "Fiara" a fost idolul său în perioada în care a fost junior și și-a îndeplinit visul de a juca împreună cu câștigătorul CCE din 1986, după transferul la Steaua.

"Eu nu mă consider o legendă, ci un jucător de club și de echipa națională muncitor, care a lăsat ceva în urmă. Pentru mine este un privilegiu să fiu invitat de clubul Steaua, să le spun 'La mulți ani!' astăzi. Steaua e echipa unde am evoluat ani de zile, unde am cunoscut poate cele mai mari satisfacții din punct de vedere al succesului în cupele europene și al trofeelor interne. Am foarte multe amintiri frumoase din tricoul Stelei.

"Ajunsesem să-mi las părul ca Lăcătuș. Eram un mic indian"

Întâlnirea cu Lăcătuș? El a fost liderul copilăriei mele. Îl copiam foarte mult, ajunsesem să-mi las părul ca el, dacă vă vine să credeți. Aveam plete, mustață, eram un mic indian. A însemnat enorm să vin la Steaua și să preiau de la el tricoul cu numărul șapte și, ulterior, să devin coleg cu Marius Lăcătuș.



Am fost coechipieri și colegi de cameră, a fost un privilegiu să fiu alături de unul dintre cei mai mari jucători din istoria Stelei. Am învățat foarte multe lucruri utile de la el, am fost și prieten de familie, în afara fotbalului. M-a ajutat foarte mult prietenia cu el, atât fotbalistic, cât și uman.

Mă întrebați dacă jucătorii naționalei ar trebui să aibă aceeași răutate ca mine și Lăcătuș. Eu sper să nu o aibă, pentru că acum se ia foarte ușor cartonașe roșii. Pe timpul nostru se mai putea să ai un joc mai dur pe teren. Acum e mai periculos, cu VAR-ul", a declarat fostul atacant de Steaua, Dinamo, Rapid, FC Argeș și FC Koln.

Foto - Gabriel Chirea