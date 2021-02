Reactie de ULTIMA ORA la Steaua dupa anuntul ca Becali trimite vedetele sa joace in C: "Nu le convine ca noi o sa promovam, cu siguranta promovam noi!"

Incredere totala pentru Steaua inaintea socului cu FCSB 2 din C!

Fostul mare fundas Adrian Bumbescu, acum implicat in proiectul academiei de la Steaua, spune ca Becali nu poate opri promovarea ros-albastrilor.

Bumbescu crede ca Steaua se poate ridica la nivelul jucatorilor de prima liga pe care Gigi are de gand sa-i trimita in C.

"Poate sa trimita, noi avem incredere in echipa noastra. Meciurile amicale au fost foarte bune, s-a vazut determinare, un joc foarte bun. Forta echipei o sa egaleze valorile, chiar daca FCSB vine cu jucatorii de la prima echipa. Oprita e foarte increzator, nu e de speriat ca vor fi jucatori de la echipa mare. In cativa ani, sper sa ne intalnim cu FCSB in Liga 1. Probabil nu le convine ca noi o sa promovam. Cu siguranta vom promova, cu toate obstacolele care ni se pun", a spus Bumbescu pentru Look Sport.

