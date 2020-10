Alibec pleaca de la Astra! Atacantul nationalei s-a inteles cu Al Qadisiyah, din Arabia Saudita

Denis Alibec a fost aproape de Kayserispor, echipa unde mai joaca Cristi Sapunaru si Silviu Lung jr., dar s-a inteles cu o echipa din Arabia Saudita.

Al Qadisiyah FC a anuntat pe contul de Twitter ca a finalizat negocierile cu Denis Alibec si ca jucatorul va juca in Pro League, prima liga din Arabia Saudita. Cu oferte din Turcia, unde era dat ca si transferat la Kayserispor, sauditii au anuntat astazi ca "conducerea clubului a finalizat transferului atacantului international roman Denis Alibec".

Alibec a semnat un contract pe doua sezoane, cu optiunea de prelungire pentru inca unul. Desi nu se specifica valoarea contractului sau suma de transfer, se pare ca el va castiga pana la 1.5 milioane de euro, salariu si prime, iar Astra ar incasa 1 milion de euro cu tot cu bonusurile ce performanta.

Al Qadisiyah este nou promovata in prima liga din Arabia Saudita, dupa ce a ocupat pozitia a doua la finalul sezonului trecut in esalonul secund. Denis Alibec (29 ani) a evoluat pentru Farul (2008-2009), Inter Milano (2009-2011), Mechelen (2011-2012), Viitorul (2012-2013), Bologna (2013-2014), FCSB (2017-2018) si Astra Giurgiu (2014-2017, 2018-2020). El are 12 selectii pentru echipa nationala si doua goluri marcate.

