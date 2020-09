Ioan Andone crede ca atacantul Astrei le va pune probleme in meciul din weekend: "Eu nu cred ca Alibec se va transfera!" Ce spune despre situatia fotbalistilor de la Astra

Ioan Andone isi doreste foarte mult ca Voluntari sa reuseasca sa ia cele 3 puncte in meciul contra Astrei.

Ioan Andone considera ca cei trei jucatori ai Astrei trebuiau sa se consulte cu medicul, dar si cu antrenorul echipei inainte de a-si injecta vitamine in vena. Totodata, presedintele echipei Voluntari prevede un meci greu contra giurgiuvenilor din weekend.

Andone il vede titular in echipa Astrei pe Denis Alibec impotriva echipei sale, chiar daca se discuta intens despre un posibil transfer al sau in campionatul din Arabia Saudita:

"A fost o naivitate a jucatorilor fara sa stie ca este ilegala. Au facut o cantitate mai mare decat trebuiau. Trebuiau sa faca pana la 100 de miligrame ca pana in atat nu este dopaj. Am inteles ca au fost numai vitamine si trebuie investigatie.

Ca jucator trebuie sa-ti intrebi antrenorul, doctorul echipei inainte sa faci asa ceva. Un jucator profesionist se consulta cu doctorii indiferent de orice medicamentie i-o sugereaza oricine din afara clubului. M-a mirat si pe mine situatia.

La noi este trecut cu clauza in contract ca nu au voie sa ia niciun medicament fara acordul doctorului. Nici macar o aspirina. La noi exista asa ceva in contract. Am inteles ca a fost initiativa lui Fatai. A crezut ca e in regula. Asteptam ancheta facuta de ANAD si dupa putem comenta.

Cu jucatori de valoare, Alibec, Budescu, Vali Gheorghe. Eu nu cred ca Alibec se va transfera. Daca pleaca in Arabia Saudita peste doua saptamani, tot va fi valabil transferul. Acolo termenul limita este 25 octombrie. Este un jucator foarte bun si intr-o forma cum demult nu l-am vazut.

Noi venim dupa doua infrangeri nemeritate. Puteam sa obtinem cel putin 4 sau macar 3 puncte. Trebuie sa castigam meciul acesta. Ne-am dor o clasare pe locul 7, sa facem un pas inainte sezonul acesta.

E posibil ca Alibec sa piarda nationala daca merge la arabi", a declarat Ioan Andone pentru PRO X.