Daniel Oprița (44 de ani), antrenorul celor de la Steaua, este ținta lui Hermannstadt pentru postul lăsat liber de plecarea lui Marius Măldărășanu. Chiar dacă, inițial, s-a zvonit că Adrian Mutu este cel ales de conducerea sibiană, se pare că lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.



Doar că tehnicianul este ”blocat” în Ghencea de clauza de reziliere în valoare de 50.000 de euro, care l-a ținut ”pe loc” și în vară, atunci când Oprița a fost dorit de Sepsi OSK. Hermannstadt, prin vocea acționarului Claudiu Rotar, a confirmat că nu îi va plăti clauza lui Oprița, având în vedere că tocmai i-a achitat contractul fostului antrenor, Marius Măldărășanu.



Hermannstadt confirmă! Daniel Oprița, pe listă: ”Știu că are o clauză de reziliere”



Astfel, Oprița are o singură variantă: trebuie să ajungă la o înțelegere cu șefii clubului Steaua. Evident, ”transferul” la Hermannstadt ar reprezenta o oportunitate pentru cariera sa de antrenor, pentru că ar face un pas în Superligă, după niște ani buni în Liga 2.



„Sunt mai mulți antrenori, nu e neapărat doar Daniel Oprița. Sunt trei antrenori care sunt pe listă la noi, printre care și Daniel Oprița. Vrem să luăm o decizie zilele astea.



Știu că are o clauză de reziliere de 50.000 de euro, dar nu luăm noi în calcul (n.r. - să o plătească Hermannstadt). I-am plătit lui Măldărășanu să plece, tot ce a însemnat banii lui la zi. Erau foarte mulți bani pentru noi.



(n.r. - Deci Oprița trebuie să-și rezolve problemele la Steaua) Fiecare trebuie să-și rezolve problemele, adică ar fi un pas în față pentru el că vine în Liga 1”, a spus Claudiu Rotar, în exclusivitate pentru Sport.ro.



Dacă va prelua echipa, Daniel Oprița va avea ca obectiv, cel mai probabil, salvarea de la retrogradare. Hermannstadt este într-o situație delicată, cu 12 puncte și doar două victorii după 18 etape, ocupând penultimul loc.



Daniel Oprița, patru promovări și un baraj în șase ani la Steaua



În cei șase ani petrecuți la clubul din Ghencea, Oprița a bifat patru promovări (dacă punem la socoteală cele două ”blocate” de forma de organizare a clubului) și un sezon încheiat pe loc de baraj pentru promovarea în primul eșalon.



În vară anului 2024, antrenorul a semnat un nou contract cu Steaua, valabil pentru încă două sezoane.

