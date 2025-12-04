Dennis Man, evaluat acum la 13 milioane de euro

Man a reușit să se impună în primul 11 al campioanei Olandei, a legat mai multe meciuri ca titular, iar după primele 14 meciuri se poate lăuda cu 4 goluri și 4 pase decisive, inclusiv o dublă în Champions League contra lui Napoli.



Prestațiile din ultimele luni i-au adus lui Dennis Man o creștere semnificativă a cotei de piață. Transfermarkt îl evaluează acum la 13 milioane de euro, o creștere de 3 milioane de euro față de estimarea din iunie, când era legitimat la Parma.



Man rămâne însă departe de cel mai înalt punct al carierei (17 milioane de euro, evaluarea din decembrie 2024) și nu prinde momentan topul celor mai valoroși 10 fotbaliști de la PSV Eindhoven.



Internaționalul român se află pe locul 11 în ierarhia celor mai valoroși jucători de la PSV. Pe podium sunt Ismael Saibari (32 de milioane de euro), Joey Veerman (27 de milioane de euro) și căpitanul Jerdy Schouten (22 de milioane de euro).

Peter Bosz: "Dennis Man nu e obișnuit să joace două meciuri pe săptămână"



Chiar înainte de meciul lui PSV cu Volendam (3-0), din weekend, antrenorul Peter Bosz a explicat decizia de a-l odihni pe român: "Dennis Man este unul dintre jucătorii care nu sunt obișnuiți să joace două meciuri pe săptămână".

Miercuri seară, pe Anfield, Dennis Man a jucat 89 de minute contra lui Liverpool în victoria lui PSV din Liga Campionilor, scor 4-1.



Contra lui Volendam, liderul din Eredivisie a efectuat numeroase schimbări în primul 11 după nu mai puțin de 6 meciuri consecutive în care PSV a avut aceeași echipă de start.



"Până acum am avut succes când am folosit aceeași echipă, dar jucătorii proaspeți, veniți de pe bancă, au demonstrat și ei că pot face diferența uneori", a mai spus Bosz.

