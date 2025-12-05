Inevitabil, atacantul a fost întrebat despre viitorul său, având în vedere că numele lui a fost asociat cu mai multe echipe din străinătate în această perioadă, majoritatea din Franța. Munteanu a lăsat de înțeles că sunt șanse bune să plece și a ”înțepat” conducerea pentru transferul ratat în vară.



Neluțu Varga a venit cu replica pentru Louis Munteanu



Discursul său nu a rămas fără replică din partea finanțatorului Neluțu Varga, care i-a transmis, direct, să ”tacă din gură”.



În această perioadă, conducerea CFR-ului lucrează la transfer și ar vrea să obțină o sumă apropiată de zece milioane de euro în schimbul lui Munteanu.



”Dacă este atât de convins că a avut o sută de oferte atât de mari și de bune, de ce nu a venit el cu o ofertă? El să-și vadă de treaba lui și să arate fotbal! În locul lui aș tăcea din gură”, a declarat Varga, conform ProSport.



Louis Munteanu a bifat 18 meciuri pentru cei de la CFR Cluj în acest sezon, reușind să înscrie de două ori și să bifeze alte șase pase decisive. În Superligă, unde a fost golgheter în sezonul precedent, are o singură reușită.



Cota lui Transfermarkt este de 5 milioane de euro. În vară, Rennes a oferit 12 milioane de euro, însă atunci CFR a cerut aproape 20 de milioane.

