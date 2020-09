Denis Alibec, vis INTERZIS pentru Marius Sumudica: "Nu mai sunt nici 1% sanse sa il luam!" Ce i-au transmis sefii turci antrenorului roman

Marius Sumudica a insistat pentru transferul lui Denis Alibec la Gaziantep.

Atacantul Astrei a vrut sa mearga alaturi de Sumudica in Turcia insa negocierile au picat, initial dupa ce Ioan Niculae nu a fost de acord pentru suma pe care o ofereau oficialii lui Gaziantep, iar ulterior pentru ca turcii nu au mai fost capabili sa asigure financiar transferul din cauza problemelor cu banii.

Marius Sumudica a dezvaluit ca nu exista nicio sansa ca Gaziantep sa il mai ia pe Alibec, in ciuda faptului ca patronul Niculae isi daduse acordul. De asemenea, antrenorul roman a vorbit si despre discutia pe care a avut-o cu patronul echipei sale.

"Nu, nu, in momentul de fata nu mai sunt sanse nici unu la suta! Dupa meciul de duminica am avut o discutie cu conducerea clubului si le-am spus oamenilor ca e nevoie de fotbalisti noi, de sange proaspat. Nu exista concurenta, lotul e mic si unii dintre jucatori stiu ca sunt la mana lor. Mi-au raspuns ca nu exista fonduri pentru achizitii. De fapt, sumele pentru transferuri nici nu mai intra in discutie, noi nu putem plati nici bani la semnatura pentru fotbalistii pe care am vrea sa-i aducem. D-aia pica varianta Alibec.

Imi pare foarte rau, am facut tot ceea ce a tinut de mine. Am tinut legatura cu Astra, am pus aici, in Turcia, o presiune totala si in discutiile cu conducerea, si in media. Acum si suporterii il doresc foarte mult pe Denis, numai ca nu tine de mine. Cred ca nici de club nu mai tine, ii inteleg intr-un fel pe oameni. Nu au bani, nu au cash ca sa achite transferul. Federatia si BeIn Sports, postul care detine drepturile TV, inca nu au ajuns la un acord total si de aceea nu se stie cati bani vor mai primi cluburile.

Ar trebui sa platim acum 600.000 de euro si inca vreo 200.000 de euro prin ianuarie. Gaziantep nu dispune de banii acestia. Baskanul mi-a spus: 'Prefer sa-i platesc la timp pe jucatorii pe care ii am, sa fie liniste in echipa si sa nu fie chinuite zeci de familii fiindca nu achit eu salariile decat sa cumpar un jucator cu 800.000 de euro si sa nu-i platesc pe cei 20 de insi din lotul actual'. Asta e mentalitatea presedintelui", a spus Marius Sumudica pentru Gazeta Sporturilor.