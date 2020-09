Alibec, luat la tinta de Bogdan Andone dupa infrangerea Astrei cu CFR Cluj: "Sa isi rezolve situatia! E pacat de calitatea lui!"

Denis Alibec a fost titular si integralist in partida Astra Giurgiu 0-2 CFR Cluj.

Atacantul Astrei s-a zbatut pe tot parcursul meciului, insa fara a avea vreo reusita semnificativa. Bogdan Andone a lasat de inteles la finalul partidei ca Alibec este tot mai mult cu gandul la un eventual transfer, iar acest lucru il opreste din a se concentra cum trebuie la meciurile Astrei.

Antrenorul giurgiuvenilor spera ca situatia lui Alibec sa se lamureasca intr-un timp cat mai rapid:

"Denis Alibec isi doreste foarte mult, isi doreste sa aiba reusite, sa marcheze. Poate nu i-au iesit toate lucrurile in aceasta seara. Trebuie sa ramana concentrat pe ce are de facut, trebuie sa stie exact ce isi doreste, daca vrea sa ramana sau daca vrea sa plece sa isi rezolve situatia intr-un fel sau altul, pentru ca e pacat de calitatea lui fotbalistica sa nu fie concentrat pe jocuri, pe antrenamente. Daca nu are continuitate in evolutii, cu siguranta ca nici la nationala nu va avea evolutiile dorite. Trebuie sa se linisteasca, sa discute cu conducerea si sa se gaseasca o solutie. Daca ramane aici sa fie linistit, cu capul aici si sa fie preocupat cu ce trebuie sa faca pentru echipa", a spus Bogdan Andone la Digi Sport.

Bogdan Andone: "In aceasta seara am avut ghinion!"

Astra a pierdut cu 2-0 pe teren propriu in fata CFR-ului si ramane fara victorie in noul sezon al Ligii 1. Crepulja si-a dat un autogol in prelungirile primei reprize, iar Debeljuc a inscris golul victoriei in minutul 61.

"Nu e o situatie placuta, dar dupa meciul din aceasta seara chiar nu am ce sa le reprosez jucatorilor. A fost o prima repriza buna spre foarte buna, am avut ritm, am avut 3-4 mari ocazii de a marca. Din pacate, acel gol primit in prelungirile primei reprize a fost decisiv. A fost momentul in care practic s-a inchis meciul, cu toate ca am incercat sa le ridic moralul. Am inceput destul de agresiv repriza a doua, dar acea piatra de moara a atarnat prea greu pana la urma.

Se intampla, e fotbal, Crepulja e un jucator care munceste, alearga enorm, isi doreste foarte mult. Din pacate in aceasta seara a avut ghinion, a avut o sansa foarte mare de a marca, iar acel autogol de pe finalul reprizei... O seara nefasta pentru el, l-am incurajat si la pauza si dupa meci, trebuie sa treaca peste pentru ca este un jucator foarte muncitor si este foarte util echipei", a mai spus antrenorul Astrei.

Bogdan Andone: "Nu cred ca va scapa nicio echipa de Covid-19!"

FCSB este in acest moment cea mai lovita echipa de noul coronavirus, avand 9 fotbalisti infectati si un total de 18 persoane in club, insa Bogdan Andone spune ca toate echipele vor trece prin situatii similare in cele din urma:

"Nu ma panichez usor, dar vad ca tot mai multe sunt aceste cazuri de Covid-19. Si la Craiova si la FCSB, cred ca pana la urma nu va scapa nicio echipa, din pacate. La cum vad ca se misca lucrurile si pe plan national, e din ce in ce mai rau si nu cred ca vom scapa nici noi", a incheiat Bogdan Andone