EXCLUSIV | Ioan Niculae a BATUT PALMA cu arabii! Alibec, gata sa plece de la Astra: anunt de ULTIMA ORA

Astra a ajuns la un acord pentru vanzarea lui Denis Alibec si atacantul giurgiuvenilor este aproape sa se transfere in strainatate.

Conform surselor www.sport.ro, Ioan Niculae a batut palma cu Al-Qadisiyah pentru transferul lui Denis Alibec. In acest moment, mutarea depinde doar de atacant, care trebuie sa se inteleaga cu arabii si sa isi dea acordul pentru transfer.

14 goluri si 11 pase decisive a reusit Alibec pentru Astra in sezonul trecut. In aceasta editie a Ligii 1, atacantul giurgiuvenilor nu a reusit sa inscrie in cele 4 meciuri jucate pentru Astra.

Alibec este cotat la 1.9 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

10 meciuri are Alibec in nationala Romaniei, pentru care a reusit sa inscrie si primul gol in victoria cu 3-2 din Austria, duel din Nations League care a avut loc pe 7 septembrie.

Dani Coman: "Oferta lor este cu mult sub un milion de euro"

Presedintele giurgiuvenilor declara ieri ca oferta arabilor nu se ridica la nivelul pretentiilor lui Ioan Niculae, insa Al-Qadisiyah ar fi plusat si cele doua cluburi au ajuns la un acord:

"Am primit o oferta din Arabia Saudita pentru Denis Alibec. Azi le-am raspuns si asteptam o reactie de la ei. Oferta lor este cu mult sub un milion de euro.

Noi le-am spus ce pretentii avem si asteptam acum sa vedem ce zic si ei", declara Dani Coman.