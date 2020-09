Denis Alibec nu a mers astazi la antrenamentele Astrei! Motivul din spatele absentei: "A fost nevoit sa faca niste injectii"

Telenovela transferului lui Denis Alibec de la Astra Giurgiu nu a ajuns inca la final.

Internationalul roman nu a mers astazi la antrenamentele echipei si au aparut zvonuri ca atacantul roman ar urma sa se transfere in Ungaria la Ferencvaros. Presedintele echipei, Dani Coman, e dezvaluit care este motivul din spatele ebsentei, dar si de ce Alibec nu a mai ajuns in Turcia, unde a fost cerut cu insistenta de Marius Sumudica. De asemenea, el a declarat ca a sunat un agent din Ungaria pentru transferul sau, dar nu a fost nimic concret.

"Denis a lipsit de la antrenament, pentru ca a fost nevoit sa faca niste injectii. Din cand in cand, trebuie sa faca acest lucru, pentru a-si mentine genunchiul in conditii optime dupa operatiile suferite in trecut. Nu este nicio problema.Nu avem nicio oferta pentru Denis Alibec. E adevarat, ne-a sunat un agent din Ungaria pentru a ne intreba in ce conditii poate pleca Denis de la Astra. Atat", a declarat Coman pentru DigiSport.

Presedintele Astrei a explicat si in ce a constat oferta de la Gaziantep, dar si de ce mutarea nu s-a concretizat.

"Noi am primit o oferta concreta de la Gaziantep, ne-am gandit la ea, dupa care i-am dat curs. Am spus ca suntem de acord cu propunerea lor.

Numai ca, dupa aceea, turcii nu au mai dat niciun semn de viata. ”Au spus ca ne dau acum 600.000 de euro, 200.000 de euro, la iarna, plus o clauza cu un bonus de 30% dintr-un viitor transfer. Cum am spus, noi am acceptat, dar ei nu au mai dat niciun semn", a spus presedintele Astrei.