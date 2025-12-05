La 200 m bras, Daria Asaftei (16 ani, foto - CS Dinamo București) a doborât de două ori recordul naţional, mai întâi în serii, cu al treilea timp (2 min 21 sec 50/100), iar apoi în semifinale, cu al şaselea timp (2 min 20 sec 14/100.

Sportivii români Daria Asaftei , Darius Coman şi Denis Popescu s-au calificat, joi, în finale la Campionatele Europene de înot în bazin scurt (25 metri) de la Lublin (Polonia).

Darius Coman, record la 200 m bras



Darius Coman a fost înregistrat la 200 m bras masculin cu al cincilea din serii (2 min 05 sec 12/100), iar în semifinale a fost al cincilea, 2 min 03 sec 85/100, un nou record naţional.

Finala probei va avea loc vineri seară (ora 20:19).

Denis Popescu, în finala la 100 m spate



La 100 m spate masculin, Denis Popescu s-a calificat în finala de vineri (ora 20:06), cu al treilea timp din semifinale, 49 sec 99/100. Popescu a fost al 13-lea în serii, cu timpul de 50 sec 89/100.

Tudor Iordache a fost înregistrat cu al 22-lea timp din serii, 51 sec 76/100 (record naţional la 17 ani).

Opt sportivi din țara noastră sunt prezenți la Europene



România participă cu opt înotători la Europenele în bazin scurt de la Lublin, în perioada 2-7 decembrie: Denis Popescu (50 m, 100 m spate, 50 m fluture), Andrei Proca (400 m, 800 m, 1.500 m liber), Danis Volintir (50 m, 100 m bras), Tudor Iordache (50 m, 100 m, 200 m spate), Patrick Dinu (50 m, 100 m, 200 m liber), Darius Coman (200 m bras, 200 m, 400 m mixt), Eric Andrieş (100 m, 200 m, 400 m liber), Daria Asaftei (50 m, 100 m, 200 m bras), însoţiţi de antrenorii Viorel Ciobanu, Gabriel Cojocaru, Răzvan Florea şi Bogdan Stroe. Agerpres

