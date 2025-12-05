FOTO Trei înotători din România s-au calificat în finalele Campionatelor Europene de la Lublin și au doborât recordurile naționale

Trei înotători din România s-au calificat în finalele Campionatelor Europene de la Lublin și au doborât recordurile naționale
Performanță la Europenele de înot în bazin scurt.

Daria AsafteiDarius ComanDenis PopescuTudor Iordachecs dinamo bucuresti
Sportivii români Daria Asaftei, Darius Coman şi Denis Popescu s-au calificat, joi, în finale la Campionatele Europene de înot în bazin scurt (25 metri) de la Lublin (Polonia).

Daria Asaftei, record la 200 m bras

La 200 m bras, Daria Asaftei (16 ani, foto - CS Dinamo București) a doborât de două ori recordul naţional, mai întâi în serii, cu al treilea timp (2 min 21 sec 50/100), iar apoi în semifinale, cu al şaselea timp (2 min 20 sec 14/100. 

Finala probei va avea loc vineri seara (ora 20:12).

Darius Coman, record la 200 m bras

Darius Coman a fost înregistrat la 200 m bras masculin cu al cincilea din serii (2 min 05 sec 12/100), iar în semifinale a fost al cincilea, 2 min 03 sec 85/100, un nou record naţional. 

Finala probei va avea loc vineri seară (ora 20:19).

Denis Popescu, în finala la 100 m spate

La 100 m spate masculin, Denis Popescu s-a calificat în finala de vineri (ora 20:06), cu al treilea timp din semifinale, 49 sec 99/100. Popescu a fost al 13-lea în serii, cu timpul de 50 sec 89/100. 

Tudor Iordache a fost înregistrat cu al 22-lea timp din serii, 51 sec 76/100 (record naţional la 17 ani).

Opt sportivi din țara noastră sunt prezenți la Europene

România participă cu opt înotători la Europenele în bazin scurt de la Lublin, în perioada 2-7 decembrie: Denis Popescu (50 m, 100 m spate, 50 m fluture), Andrei Proca (400 m, 800 m, 1.500 m liber), Danis Volintir (50 m, 100 m bras), Tudor Iordache (50 m, 100 m, 200 m spate), Patrick Dinu (50 m, 100 m, 200 m liber), Darius Coman (200 m bras, 200 m, 400 m mixt), Eric Andrieş (100 m, 200 m, 400 m liber), Daria Asaftei (50 m, 100 m, 200 m bras), însoţiţi de antrenorii Viorel Ciobanu, Gabriel Cojocaru, Răzvan Florea şi Bogdan Stroe. Agerpres

Un bebeluș cu pneumonie a murit după ce a fost ținut acasă. Părinții acuză medicul de familie de malpraxis și îi cer bani
