FC Viitorul - Astra Giurgiu, LIVE TEXT de la 21:30 | Nicio victorie in noul sezon din Liga 1 pentru cele doua echipe pana acum! Meci tare la Ovidiu

Fostele campioane din Liga 1 au un start slab de campionat, cele doua sunt fara victorie dupa primele 4 etape. Viitorul lui Ruben de la Barrera are doua infrangeri si doua remize, in timp ce echipa lui Bogdan Andone are 3 infrangeri si un singur egal cu Sepsi.

Viitorul vine dupa remiza cu Sepsi, acolo unde au fost aproape sa obtina prima victorie, insa jucatorii lui Leo Grozavu au inscris pe finalul partidei.

De cealalta parte, Astra vine dupa infrangerea cu campioana CFR Cluj, iar golaverajul giurgiuvenilor este unul extrem de slab, doua goluri inscrise si noua incasate in sezonul nou.

La ultima intalnire dintre cele doua, Astra s-a impus in deplasarea de la Viitorul cu 1-0.