Plecarea lui Alibec de la Astra, iminenta?! "Perioada petrecuta la nationala i-a dat incredere ca va reusi transferul mult visat!" 

Denis Alibec este dorit din nou de turcii de la Gaziantep dupa prestatiile bune de la nationala.

In aceasta perioada au aparut oferte si pentru Constantin Budescu, dorit si el in Turcia, de Erzurum si Umraniyespor.

Referitor la posibilele plecari ale fotbalistilor sai, antrenorul Astrei, Bogdan Andone, a declarat ca patronul clubului este obligat intr-o oarecare masura sa le dea drumul, in conditiile in care ei au spus de nenumarate ori ca vor sa plece, iar daca nu ii lasa acum sa faca pasul spre o alta echipa, Niculae risca sa ii piarda gratuit, la finalul contractului.

"Chiar inainte de meciul cu Sepsi am vorbit putin cu Dani Coman si nu venise nicio oferta clara pe adresa clubului. Nici pentru Budescu, nici pentru Denis, acum recente, in afara de vechile discutii. De plecat, se mai poate pleca, daca Budi sau Denis vor mai avea oferte sau unii dintre jucatori.

Deocamdata, Denis e la echipa. Am inteles ca nici nu au mai fost discutii in ultimele zile. Se pregateste, e pozitiv. S-a mai linistit, probabil si perioada petrecuta la echipa nationala cu evolutiile pozitive din cele doua meciuri, cu golul marcat cu Austria, l-a mai linistit probabil. I-a dat incredere ca va face transferul mult visat in iarna.

Din punct de vedere sportiv mi-l doresc in continuare la echipa pentru ca avem nevoie de el. A fost atent, a fost concentrat, a avut disponibilitate la efort, a incercat sa faca ceea ce am pregatit, dar cu siguranta poate ii fuge gandul uneori pentru ca sunt bani multi.



E alt nivel, alt campionat, are si el o varsta, cu siguranta isi doreste sa se linisteasca putin. In ultimul an, de cand sunt eu la echipa, s-a schimbat mult in bine fata de ultimii ani, ca mentalitate, ca maturitate, ca implicare", a declarat Bogdan Andone, potrivit Telekom Sport.

Dupa ce jurnalistii turci au scris despre acordul dintre Alibec si Gaziantep, marti seara a avut loc o intalnire a oficialilor Astrei pentru a discuta transferul atacantului. Un anunt oficial este asteptat in perioada imediat urmatoare.