BREAKING NEWS: PLEACA ALIBEC! "Ia in 2 ani cat n-a castigat toata cariera!" Detalii de ultima ora

Astra Giurgiu a fost de acord cu plecarea lui Denis Alibec!

Astra este pe ultimul loc al clasamentului iar jucatorii au intrat in greva marti. Antrenorul Bogdan Andone a fost demis iar situatia de la club este una critica, astfel, giurgiuvenii au nevoie de bani pentru a plati restantele salariale. Dani Coman a confirmat printr-o interventie telefonica transferul lui Denis Alibec.

"Noi ne-am dat acordul ca el sa plece in Arabia Saudita, am avut mai multe discutii cu cei din conducerea clubului respectiv. A ramas ca el sa semneze contractul, inainte de antrenament am discutat cu el, mi-a zis ca sunt doar discutii minore pe care le va avea, dar in proportie foarte mare, va pleca in Arabia Saudita.

Financiar, este multumit, va castiga in doi ani cat nu a castigat in toata cariera. A mai ramas discutia pe suma de la semnatura, dar cat timp platesc suma de transfer, nu se pune problema de banii de la semnatura", a declarat Dani Coman, pentru Digi Sport.