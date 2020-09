Probleme pentru Sumudica in Turcia! Antrenorul, DEMIS dupa ce clubul ar fi reusit transferul lui Alibec?! "Nu accept ce se intampla!"

Marius Sumudica a facut un anunt-bomba in direct.

Antrenorul roman al lui Gaziantep a marturisit ca exista tensiuni intre el si oficialii clubului, declarand ca nu ar fi exclus ca turcii sa il demita.

Sumudica a comentat intens lipsa investitiilor in transferuri si a spus ca se asteapta sa fie dat afara, avand in vedere startul prost de sezon pe care l-a avut echipa.

"Eu am doar 9 straini in lot, in conditiile in care putem avea 14. Am antrenamente cu 16-17 jucatori. Am vrut sa fac un 10 contra 10 sau 10 contra 8 si practic n-am avut cum. A trebuit sa pun antrenori secunzi. Federatia si televiziunile n-au virat banii catre cluburi, se impotmolesc lucrurile, nu exista bani pentru transferuri, mi se spune mereu asta, iar eu am de suferit.

Maxim si Tosca au venit si ei incarcati de la echipa nationala. Pe Tosca nu l-am avut meciul trecut, n-am vrut sa risc, a venit incarcat pe aductor. Am considerat ca la meciul cu Galatasaray sa joc cu un debutant si m-a costat. Pe Alex a trebuit sa-l scot, chiar glumeam cu Mirel, ii spuneam ca mi l-a nenorocit. M-a rugat sa-l scot, nu puteam sa-mi bat joc de el, el fiind liderul echipei.

E greu sa iau decizia de a pleca. Pe mine ma tin foarte mult pe loc transferurile facute aici. Eu nu-l lasam pe Maxim aici, Gaziantep nu-l avea niciodata daca nu eram eu aici. Apoi Junior Morais, Tosca, Kana-Biyik, multi jucatori.

Sunt niste probleme la club pe care eu le simt cel mai mult. Anul trecut, am terminat pe 8, ne-am facut un nume in Turcia, am fost unul dintre cele mai buni antrenori, dar nici asa nu pot, am si eu rabdarea mea, sanatatea mea... Nu pot sa ma duc la antrenament si sa vad ca nu pot sa lucrez ce vreau.

Eu nu voi renunta niciodata, dar probabil voi fi dat afara. Eu nu accept ce se intampla, e o presiune mediatica, am citit si eu ce se scrie si cu siguranta nu vor veni rezultatele. Pai ce sa se intample? Va trebui sa explic de ce nu am avut rezultate", a declarat Sumudica, potrivit DigiSport.