Vestea pe care Alibec nu voia sa o auda! Transferul de Champions League la Ferencvaros a picat

Plecarea lui Denis Alibec de la Astra pare o telenovela fara sfarsit, dupa ce ambele oferte pentru atacant au picat chiar dupa ce Niculae si-ar fi dat acordul.

Alibec a declarat in repetate randuri ca vrea sa plece de la Astra si este pregatit de o mutare in afara, insa patronul Niculae s-a opus de fiecare data din cauza sumei pe care echipele o ofereau.

Gaziantep a fost in pole-position de-a lungul verii pentru transferul atacantului, insa, turcii s-ar fi retras in ultimul moment, dupa ce Niculae s-a aratat dispus sa negocieze.

In cursa pentru Alibec ar fi intrat si campioana Ungariei, Ferencvaros, care este la un pas de grupele Champions League, competitie in care atacantul a declarat ca viseaza sa joace, insa mutarea a devenit imposibila, dupa ce fereastra de transferuri din Ungaria s-a inchis in noaptea de 22 spre 23 septembrie.

Conform ProSport, mutarea lui Alibec la campioana Ungariei este imposibila. Mai mult decat atat, sursa citata precizeaza ca atacantul fusese propus maghiarilor, care nu s-ar fi aratat interesati de el initial.