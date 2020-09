Denis Alibec lasa Turcia pentru un transfer la Ferencvaros! Campioana Ungariei negociaza pentru titularul din atacul Romaniei

Denis Alibec este aproape sa accepte o oferta de la Ferencvaros, campioana Ungariei.

Denis Alibec a ratat transferul in Turcia, la echipa antrenata de Marius Sumudica, insa isi poate indeplini cel mai mare vis: sa joace in Champions League!

Potrivit Look Sport, Alibec este in negocieri cu Ferencvaros, campioana Ungariei, care a eliminat-o in turul 2 din Champions League pe Dinamo Zagreb, fosta adversara a CFR-ului.

Conform sursei citate, Alibec ar fi tentat sa accepte oferta datorita oportunitatii de a evolua in cea mai tare competitie la nivel de cluburi.

Ferencvaros o va intalni pe Molde (Norvegia) in turul 3 din Champions League.