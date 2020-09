EXCLUSIV | "Are gambele ca fierul de calcat! Ti-e frica daca-l vezi pe strada, ai impresia ca e bodyguard la discoteca!" :)) Caracterizare INEDITA facuta lui Alibec

Denis Alibec a primit o caracterizare senzationala de la fostul sau antrenor.

Marius Sumudica s-a declarat extrem de impresionat de "noul" Alibec, cel pe care l-am vazut la echipa nationala, sub comanda lui Mirel Radoi.

Antrenorul considera ca atacantul merita sa prinda un transfer important, ajungand la o maturitate care il ajuta in fotbal.

"Alibec este alt Alibec. E ceva de nedescris pentru mine. Eu nu am crezut ca jucatorul asta are nevoie de maturitatea asta fiindca este un tip extraordinar de sensibil. El pare asa impozant, prin fizicul pe care il are. Ma uitam la gambele lui, zici ca e fierul de calcat. Pe cuvantul meu de onoare, n-am vazut asa ceva toata viata mea. Adica asa o gamba lata, e o forta a naturii.

Ti-e si frica atunci cand il vezi pe strada, zici 'aoleu, daca imi da asta o palma'... Ai impresia ca e vreun bodyguard la discoteca atunci cand il vezi. Dar este un tip sensibil, un tip pe care eu il iubesc si care pe mine m-a ajutat sa devin campion. N-o sa uit toata viata.

La randul meu, vreau sa-i intorc serviciul si sa-l ajut sa se realizeze financiar cat mai are timp, 3-4 ani, sa joace. O merita cu prisosinta. A pierdut cativa ani din cauza teribilismului, dar am vazut ca a trecut intr-o parte a profesionalismului, intr-o parte in care are alta mentalitate, Mirel Radoi il intelege foarte bine, stie ce sa ii ceara, iar Denis l-a rasplatit si a marcat. Este total schimbat", a declarat Marius Sumudica la Ora exacta in sport.

Antrenorul lui Gaziantep a confirmat in exclusivitate la Pro X ca turcii au facut o noua oferta pentru atacantul Astrei.