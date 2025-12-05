VIDEO Nota lui Andrei Rațiu în meciul jenant al lui Rayo Vallecano cu o echipă din liga 4

Nota lui Andrei Rațiu &icirc;n meciul jenant al lui Rayo Vallecano cu o echipă din liga 4 Stranieri
Chin pentru trupa din La Liga în Cupa Spaniei.

Rayo Vallecano, cu Andrei Rațiu introdus în minutul 71, s-a chinuit groaznic în Cupa Spaniei cu o echipă din liga a patra (Segunda Federacion), Real Avila.

Amatorii au deschis scorul în minutul 50 prin Carlos Pascual, jucătorul meciului, și se părea că vor obține o calificare nescontată în turul al treilea al competiției.

Rayo a dat lovitura mai întâi în minutul 90+4 (gol Isi Palazon) și a trimis meciul în prelungiri, unde golul calificării a venit în minutul 120, prin reușita lui Alvaro Garcia.

Pentru prestația sa, Rațiu a primit nota 7.3 de la Sofascore, peste media echipei.

Pentru Rayo urmează duelul din La Liga cu Espanyol (în deplasare) și meciul cu Jagiellonia din Conference League (tot în deplasare).

Ce a spus antrenorul lui Rayo despre Andrei Rațiu după ce internaționalul român a semnat prelungirea

Andrei Rațiu a semnat luna trecută un nou contract cu Rayo Vallecano. 

Noul contract al internaționalului român este valabil până în vara anului 2030, cu doi ani mai mult față de acordul precedent.

Inigo Perez, antrenorul lui Rayo Vallecano, a avut cuvinte de laudă la adresa lui Rațiu și a catalogat mutarea clubului ca fiind una inspirată.

”Reînnoirea contractului lui Rațiu este o veste foarte bună pentru toată echipa, în primul rând pentru el, deoarece obține ceva ce se datorează meritului său, modului în care joacă pe teren și progresului său în performanțe.

De când a sosit, cred că în fiecare sezon și-a crescut nivelul. Atunci când se semnează astfel de prelungiri de contract pentru un jucător atât de important pentru lot și care se remarcă, genul de fotbalist pe care ți-l dorești în echipa ta, cred că faptul că clubul îl poate păstra și îi poate oferi ceea ce merită este extrem de pozitiv”, a spus antrenorul lui Rayo Vallecano în cadrul unei conferințe de presă.

Rayo l-a cumpărat pe Rațiu în 2023, pentru 500.000 de euro, în coproprietate cu Villarreal. Vara trecută, madrilenii au achiziționat și restul de 50% din drepturile sale, plătind 5 milioane de euro.

