Umit Akdag s-a născut la București din părinți turci, are dublă cetățenie, iar în această vară a jucat pentru România U21 la Campionatul European de tineret.

"Umit Akdag așteaptă Turcia"



În ultimele luni, Mircea Lucescu și-a exprimat dorința de a-l convoca pe Akdag la naționala de seniori a României, însă s-a lovit de reticența fundașului central de la Alanyaspor, care ar fi mai tentat să joace pentru Turcia.



Marius Șumudică (54 de ani), antrenorul român care a pregătit patru cluburi din Turcia, a acordat un interviu pentru presa turcă în care a prezentat un scenariu similar în legătură cu Akdag.



"Îmi place foarte mult de Umit Akdag. Este un foarte bun fundaș central de picior stâng, care poate juca inclusiv ca fundaș stânga. Oficialii Federației noastre și selecționerul Lucescu au discutat cu el și i-au transmis că îl vor la naționala României, însă Akdag așteaptă Turcia", a spus Marius Șumudică, la Radyospor, potrivit Ajansspor.



Akdag ar putea lua o decizie în privința naționalei pe care o va reprezenta chiar înaintea duelului Turcia - România, din 26 martie, contând pentru semifinalele play-off-ului CM 2026.

În acest sezon, Akdag este titular meci de meci în campionatul Turciei, la Alanyaspor, unde este coleg cu Ianis Hagi. Fundașul central a strâns 13 meciuri, un gol și o pasă decisivă.

