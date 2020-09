BOMBA DE LA MIEZUL NOPTII! Denis Alibec PLEACA de la Astra! Niculae si-a dat acordul pentru transferul atacantului

'Telenovela' Denis Alibec a ajuns la final, iar atacantul va pleca, in sfarsit, de la Astra Giurgiu!

Dupa intense negocieri cu Ioan Niculae si insistente din partea turcilor pentru atacantul roman, oficialii Astrei ar fi acceptat oferta lui Gazianep, iar Alibec ar urma sa semneze cu echipa lui Marius Sumudica in cursul zilei de vineri, anunta ProSport.

Conform sursei citate, conducerea Astrei a trimis catre turcii de la Gaziantep o hartie prin care isi anunta acordul pentru transfer.

Marius Sumudica a dezvaluit in exclusivitate la PRO X in urma cu cateva zile ca ultima oferta a lui Gaziantep pentru Alibec este de 800 000 de euro plus 30% dintr-un viitor transfer al atacantului valabil pe urmatorii 3 ani!

"Clubul nostru a oferit in prima faza suma de 600.000 de euro. Eu am pus presiune cat am putut de mult. Sa spun povestea de la inceput ca sa stie toata lumea. Clubul nostru a vrut sa ofere 500.000 de euro pentru un imprumut, nestiind ca el termina contractul la vara. S-au uitat mai atent si au spus ca noi am putea lua jucatorul asta liber. Sa ii dea niste bani la semnatura si il ia liber.

Eu le-am spus ca nu este loial sa faca asta. Eu mi-am permis sa vorbesc cu Denis dupa ce a fost facuta oferta oficial. La momentul respectiv, domnul Niculae a refuzat.

In momentul de fata exista o oferta concreta de 800.000 de euro plus 30% dintr-un viitor transfer in urmatorii 3 ani. O suma care mi se pare mai mult decat decenta. El in 2 luni jumatate poate semna cu Gaziantep sau cu oricine liber de contract. In decembrie intra in ultimele 6 luni de contract", a declarat Marius Sumudica la emisiunea Ora Exacta in Sport, pe PRO X.